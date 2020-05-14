Подозревающаяся в преступлениях судья вернется на работу

Приказ председателя госсуда о прекращении неоплачиваемого отпуска Вавренюк помечен 12 мая.

Присяжный адвокат Оливер Няэс сказал BNS, что Вавренюк не совершала действий, в которых ее подозревают, и не признала себя виновной в них.

«Эстония — правовое государство, где действует презумпция невиновности. Предъявлению подозрений предшествовала продолжавшаяся более полугода слежка за независимым гражданином Эстонской Республики, с результатами которой смогли ознакомиться подозреваемые и их защитники. Собранные в ходе слежки данные показывают, что лица, которых прокуратура объявила подозреваемыми, общались друг с другом, но речь не идет о соглашении о взятках или тому подобном. Представленные на данный момент подслушанные разговоры содержат только обычное общение между людьми», - отметил Няэс.

По словам Няэса, нельзя ни от кого, в том числе от судьи, ждать, чтобы он терпел продолжительную неопределенность в отношении своего будущего и на время тестирования прокуратурой новаторских подходов перевел всю свою жизнь в режим ожидания. «Исходя из этого и с учетом сомнительных подходов и результатов прокуратуры по ряду важных коррупционных дел последнего времени Эвели Вавренюк решила вернуться на работу», - сказал Няэс.

В ответ на вопрос BNS Няэс подтвердил, что Лавли Перлинг в свой последний день работы в качестве заместителя генерального прокурора страны ходатайствовала о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Вавренюк в связи с перечисленными в подозрении обстоятельствами. Няэс сказал, что председатель госсуда счел возбуждение дисциплинарного производства преждевременным в контексте проходящего параллельно уголовного дела.

Ведущий госпрокурор Таави Перн сказал BNS, что решение о прекращении неоплачиваемого отпуска Вавренюк мог принять только суд, а прокуратура больше не может ходатайствовать о ее отстранении от должности.

«В то время, когда прокуратура могла рассмотреть вариант меры пресечения в отношении Вавренюк, в этом не было необходимости, поскольку она сама подала заявление об уходе в отпуск за свой счет на год. Поскольку подозреваемая в течение отпуска не участвовала бы в правосудии, по оценке прокуратуры, был исключен риск дальнейших потенциальных служебных преступлений, поэтому не было необходимости добиваться отстранения ее от должности», - пояснил Перн.

По словам Перна, связанные с Вавренюк и запланированные в рамках уголовного дела действия завершены, а дело передано из следственного учреждения в госпрокуратуру. «В ближайшее время прокуратура решит, нужны ли дополнительные следственные действия или можно счесть сбор доказательств завершенным и принять окончательное решение по производству», - сказал он.

В начале ноября прошлого года судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк предъявили подозрения в вымогательстве взятки и в неоднократном взяточничестве, в представлении заведомо ложных показаний и в незаконной передаче личных данных. Затем на предполагаемый срок рассмотрения ее дела (на один год) Вавренюк с согласия президиума суда и председателя госсуда дали неоплачиваемый отпуск.

В рамках уголовного дела подозрения предъявлены еще трем лицам — двое подозреваются в даче взяток, а одно — в преступлениях, связанных с предоставлением ложных данных.

31 октября прошлого года полиция безопасности (КаПо) в рамках этого дела провела обыск в таллиннском адвокатском бюро Olev Kuklase & Partnerid, присяжному адвокату Олеву Куклазе предъявили подозрения в даче взятки.

Как заявила госпрокуратура, для обеспечения конфиденциальности клиентов адвокатского бюро его просили добровольно передать необходимые доказательство, но бюро решило этого не делать. Поэтому по разрешению ведущего предварительное следствие судьи в бюро провели обыск.

Ведущий госпрокурор Таави Перн не ходатайствовал в суде об аресте подозреваемых, поскольку не видел возможности совершения ими новых преступлений или уклонения от уголовного производства, все подозреваемые были освобождены после первых процессуальных действий.

Руководство адвокатуры решило в середине ноября прошлого года не приостанавливать профессиональную деятельность подозреваемого в даче взяток присяжного адвоката Олева Куклазе, сославшись на то, что одним из принципов правового государства является презумпция невиновности.