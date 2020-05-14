Фото, видео ⟩ К вечеру медведи так и не пойманы: поиски продолжатся завтра

В 22:28 Спасательный департамент сообщил, что поиски зверей приостанавливаются из-за наступления темноты, они возобновятся завтра. Территория остается под охраной.

В 20:29 спасатели сообщали, что медведица найдена, охотники вместе со спасателями и полицейскими двигались в сторону животного и искали возможность ее усыпить. Однако вскоре след был вновь потерян. Репортер "Актуальной камеры" в прямом эфире сказала, что медведицу нашли с помощью дрона, но след вновь был утерян.

В сотрудничестве с полицией Спасательный департамент развернул этим вечером операцию по поимке медведей около 19:00. На месте присутствует ветеринар, цель - усыпить медведей (снотворным). Ранее предполагалось, что животных удастся поймать в клетки.

Спасательным служдам помогают охотники. ФОТО: Eero Vabamägi

В операции задействованы также охотники и собаки-ищейки. Всего около 50 человек вместе со спасателями и полицейскими, а также задействован дрон.

Над Хааберсти летает дрон. ФОТО: Eero Vabamägi

По словам зоолога Алексея Туровского в передаче «Ringvaade», смелость медведей обусловлена исчезновением людей с улиц города. Второй фактор - голод и территориальность: медведица просто ищет место, где может быть главной.

Чтобы спасательная операция удалась, спасатели и полицейские просят всех, кто проживает между Музеем под открытым небом и Раннамыйза-теэ, оставаться дома. Также крайне важно, чтобы все домашние животные находились внутри помещений, потому что они могут помешать собакам, ищущим медведей, и даже получить травмы. Также следует быть внимательными и людям за пределами вышеуказанных территорий, потому что медведи могут уйти гораздо дальше.

Спасательный департамент просит всех, кто увидит медведей, незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Следует указать точное место, где видели зверей и куда те направились. Также следует обратить внимание, сколько было медведей и какого размера они были.

Спасательная операция пройдет в 19-22 часов, при необходимости и дольше. Самую свежую информацию Спасательный департамент публикует в Twitter.

Как разворачивались события

В Таллинне в четверг утром в районе улиц Лыука и Мерираху в Хааберсти заметили двух медведей. Одного медведя около полудня видели в районе дома по Раннамыйза теэ, 4, поэтому спасатели просят живущих в этом районе людей оставаться в помещении.

Спасатели и полицейские руководствуются в возвращении медведей на природу рекомендациями Департамента окружающей среды. Незадолго до 15:00 службы сообщали, что в любом случае полицейские и спасатели стремятся избежать усыпления и ранения животных. Поэтому спасательные работы требуют крайней осторожности.

В 15:17 медведя заметили в лесу в районе Вана-Раннамыйза, Музея под открытым небом и центра Rocca al Mare.

В 16:10 медведя заметили на парковке школы Рокка-аль-Маре, поэтому движение ограничено начиная с адреса Вабаыхумуузеуми-теэ, 11.