Фото, видео ⟩ Медведей найти не удалось: поиски прекращены, жителей Хааберсти призывают сохранять бдительность

Поиски медведей возобновились 15 марта в 3.30 утра с использованием собак и дронов на территории между Музеем под открытым небом и Раннамыйза-теэ, где животных видели последний раз перед наступлением темноты. Поскольку на всей территории медведей обнаружить не удалось, штаб поисковой операции сделал вывод, что животные оттуда ушли, поэтому поисковую операцию прекратили.

В то же время жителей района Хааберсти по-прежнему просят быть бдительными и незамедлительно звонить по номеру 112, если они заметят медведей, сообщив точное место, где были замечены животные, время и направление их движения, а также был ли замечен один или несколько медведей. При получении новой информации поисковая операция возобновится.

Жителей района, в котором были замечены медведи, просят не оставлять пищевые отходы у дома, по возможности оставаться в помещении и как можно меньше передвигаться пешком.

В сотрудничестве с полицией Спасательный департамент развернул в четверг вечером операцию по поимке медведей около 19:00. На месте присутствовал ветеринар, чтобы усыпить медведей (снотворным).

В 20:29 спасатели сообщали, что медведица найдена, охотники вместе со спасателями и полицейскими двигались в сторону животного и искали возможность ее усыпить. Однако вскоре след был вновь потерян. Репортер "Актуальной камеры" в прямом эфире сказала, что медведицу нашли с помощью дрона, но след вновь был утерян.

В четверг в 22:28 Спасательный департамент сообщил, что поиски зверей приостанавливаются из-за наступления темноты. Территория осталась под охраной полиции.

Спасательным службам помогают охотники. ФОТО: Eero Vabamägi

В операции были задействованы также охотники и собаки-ищейки. Всего около 50 человек вместе со спасателями и полицейскими, а также использовался дрон.

Над Хааберсти летает дрон. ФОТО: Eero Vabamägi

По словам зоолога Алексея Туровского в передаче «Ringvaade», смелость медведей обусловлена исчезновением людей с улиц города. Второй фактор - голод и территориальность: медведица просто ищет место, где может быть главной.

По словам зоолога Алексея Туровского в передаче «Ringvaade», смелость медведей обусловлена исчезновением людей с улиц города. Второй фактор - голод и территориальность: медведица просто ищет место, где может быть главной.