Чт, 14.05.2020
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  • Охота на медведей продолжается: спасатели просят избегать троп здоровья, косолапый замечен на парковке школы

Видео ⟩ Охота на медведей продолжается: спасатели просят избегать троп здоровья, косолапый замечен на парковке школы
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Из-за замеченных в четверг в районе Хааберсти в Таллинне медведей спасатели просят людей не ходить по тропам здоровья и по лесу в этой части города.

В 15:17 медведя заметили в лесу в районе Вана-Раннамыйза, Музея под открытым небом и центра Rocca al Mare.

«Поэтому в четверг вечером мы просим людей в районе Хааберсти обязательно оставаться в помещении и не ходить на тропы здоровья», - сообщил Спасательный департамент.

В 16:10 медведя заметили на парковке школы Рокка-аль-Маре, поэтому движение ограничено начиная с адреса Вабаыхумуузеуми-теэ, 11.

На этом участке дороги разрешено только движение общественного транспорта, сообщил спасательный департамент.

В Таллинне в четверг утром в районе улиц Лыука и Мерираху в Хааберсти заметили двух медведей. Ко второй половине дня охота продолжается уже много часов, полиция и спасатели стараются избежать усыпления и ранения животных.

Одного медведя около полудня видели в районе дома по Раннамыйза теэ, 4, поэтому спасатели просят живущих в этом районе людей оставаться в помещении. 

Спасатели и полицейские руководствуются в возвращении медведей на природу рекомендациями Департамента окружающей среды. Они в любом случае стремятся избежать усыпления и ранения животных. Поэтому спасательные работы требуют крайней осторожности и, по прогнозам, продлятся еще много часов, сообщили спасатели незадолго до 15:00.

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