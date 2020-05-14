Видео ⟩ Охота на медведей продолжается: спасатели просят избегать троп здоровья, косолапый замечен на парковке школы

В 15:17 медведя заметили в лесу в районе Вана-Раннамыйза, Музея под открытым небом и центра Rocca al Mare.

«Поэтому в четверг вечером мы просим людей в районе Хааберсти обязательно оставаться в помещении и не ходить на тропы здоровья», - сообщил Спасательный департамент.

В 16:10 медведя заметили на парковке школы Рокка-аль-Маре, поэтому движение ограничено начиная с адреса Вабаыхумуузеуми-теэ, 11.

На этом участке дороги разрешено только движение общественного транспорта, сообщил спасательный департамент.

В Таллинне в четверг утром в районе улиц Лыука и Мерираху в Хааберсти заметили двух медведей. Ко второй половине дня охота продолжается уже много часов, полиция и спасатели стараются избежать усыпления и ранения животных.

Одного медведя около полудня видели в районе дома по Раннамыйза теэ, 4, поэтому спасатели просят живущих в этом районе людей оставаться в помещении.