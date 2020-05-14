Чт, 14.05.2020
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  • Со счета жителя Эстонии испарилось 1300 евро: инцидентом занялась полиция

Со счета жителя Эстонии испарилось 1300 евро: инцидентом занялась полиция

Банкомат. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Вчера полиция начала расследование инцидента, когда с помощью чужой банковской карты в Пярну в банкомате неоднократно сняли деньги.

В среду, 13 мая, уголовное производство было начато в связи с тем, что в апреле с помощью банковской карты 61-летнего мужчины несколько раз в банкомате на Хаапсалуском шоссе в Пярну были сняты деньги, пишет Pärnu Postimees.

Всего с банковского счета пострадавшего улетучилось 1300 евро.

Расследование началось на основании статьи, предусматривающей компьютерное мошенничество.

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