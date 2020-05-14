Со счета жителя Эстонии испарилось 1300 евро: инцидентом занялась полиция

Вчера полиция начала расследование инцидента, когда с помощью чужой банковской карты в Пярну в банкомате неоднократно сняли деньги.
В среду, 13 мая, уголовное производство было начато в связи с тем, что в апреле с помощью банковской карты 61-летнего мужчины несколько раз в банкомате на Хаапсалуском шоссе в Пярну были сняты деньги, пишет Pärnu Postimees.
Всего с банковского счета пострадавшего улетучилось 1300 евро.
Расследование началось на основании статьи, предусматривающей компьютерное мошенничество.