Для получения пособия членам КТ Кохтла-Ярве нужно или освоить интернет, или дождаться осени

Дополнительные права - правлению

В четверг 14 апреля в среде Zoom в режиме видеоконференции прошло внеочередное заседание городского собрания Кохтла-Ярве с единственным вопросом в повестке дня - изменение порядка выплаты пособий квартирным товариществам.

Город компенсирует товариществам часть расходов на обучение, аудит и техобслуживание оборудования, ремонт фасадов и крыш, а также на ландшафтный дизайн. Ходатайство о пособии можно подавать трижды в год, и второй тур подачи пройдет с 5 по 10 июня. Но город компенсирует расходы, которое товарищество сделало на основе своего плана хозяйственной деятельности. Чтобы принять этот план, нужно провести общее собрание. Решение о том, чтобы попросить городское пособие также должно принять общее собрание товарищества. Но правила чрезвычайного положения запрещают проведение массовых мероприятий, в том числе и собраний КТ.

По мнению лидера фракции соцдемов в горсобрании Эдуарда Одинца, даже если запрет на собрания будет отменен в ближайшее время, товарищества не смогут провести собрания и оформить все документы к 5 июня.

Эдуард Одинец представил поправку к порядку выплаты пособий, по которой просить пособие смогло бы не только общее собрание КТ, но также правление товарищества.

Инициаторы поправки считают, что правление квартирного товарищества имеет все законные права, чтобы представлять интересы квартирного товарищества. Правление действует в интересах КТ, и нет оснований предполагать, что заявки будут подаваться на работы, которые товариществу не нужны.

Почему не провести электронное собрание?

На заседании развернулась дискуссия. Несколько депутатов от центристской фракции заявили, что общее собрание КТ можно провести и сейчас - либо письменно, либо по электронной почте или как-то иначе электронным путем.

Эдуард Одинец считает, что идея провести собрание по переписке в Кохтла-Ярве не работает - люди не реагируют на письма, и кворум не собирается. Еще сложнее с электронным собранием. Лидер фракции соцдемов заметил, что в этой фракции есть председатели КТ и руководитель городской Ассоциации председателей КТ, и они убеждены, что собрание таким образом провести нереально.

“Откуда вы взяли эти данные, что наши собственники квартир не могут пользоваться инфотехнологиями?” - не согласилась председатель центристской фракции Светлана Скоробогатова.

Она считает, что собрание через интернет вполне возможно - в каждом доме есть молодые люди, которые могут обучить пользоваться интернетом тех, кто еще не умеет.

Решать мог бы председатель самолично?

Светлана Скоробогатова также считает, что предложение соцдемов опасно тем, что председатели КТ будут действовать в собственных интересах, а не в интересах собственников квартир. Избежать этого, по ее мнению, можно только с помощью обсуждения на общем собраниии. Подобные опасения высказывали еще несколько депутатов-центристов.

Эдуард Одинец парировал, что городское пособие выплачивается на работы, которые уже проведены и оплачены товариществом. Поэтому председатель КТ не сможет воспользоваться ситуацией и заказать ненужные жителям работы. К тому же, как правило, речь о небольших работах и небольших суммах.

“Скамейки были покрашены с первым весенним солнцем в марте. Работы уже выполнены”, - привел он пример.

Дополнительную сложность добавляет в ситуацию то, что по словам Одинца, многие КТ принимают план хозяйственной деятельности весной, чтобы проводить работы по ремонту и благоустройству после отопительного сезона, когда квартплата становится меньше. Из-за запрета на собрания, у многих КТ план хозяйственной деятельности на этот год еще не принят. По мнению соцдема, это не должно быть проблемой, поскольку мелкие работы зачастую обозначаются в плане одной строкой - “благоустройство”. Но депутаты из центристской фракции посчитали, что таким образом невозможно учесть интересы владельцев квартир.