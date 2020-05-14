Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

По словам эколога, вырубая джунгли, люди все дальше проникают в некогда дикие районы, что увеличивает угрозу передачи вирусов человеку, пишет Newsru. "Амазония - это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать удачу", - предупредил Лапола, заявив, что принципы хозяйственного освоения Амазонии необходимо пересмотреть, иначе мир рискует столкнуться с вспышками болезней, последствия которых трудно предсказать.

Так, продолжение хищнической вырубки лесов Амазонии, региона, включающего в себя часть территорий Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, может привести к вспышке зоонозов - болезней, передающихся от животных к человеку, одной из которых стала и коронавирусная инфекция COVID-19. До сих пор такие случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии.

По прогнозам метеорологов и международных организаций, в 2020 году человечеству угрожает не только коронавирус: проблема глобального потепления никуда не делась. В июне США ожидает полугодовой сезон ураганов, и потепление океанов означает, что ураганы будут мощнее обычного. Над перегретыми морями льет активнее, чем над прохладной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и спалить леса бассейна Амазонки.

Хотя благодаря урожайности прошлого года в мире более чем достаточно зерна, из-за пандемии обрушился мировой продовольственный рынок: на складах и в портах не хватает здоровых работников, грузовики простаивают без водителей, и перевозки резко сократились. А уже готовую еду, которой сейчас в мире даже с избытком, в нынешних условиях сложно собрать и развезти по супермаркетам.