Юрий Семин. ФОТО: Vitaly Timkiv/Vitaly Timkiv/TASS

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин покинет свой пост, на его место назначен Марко Николич. Такое решение принял совет директоров клуба, пишет Русская служба Би-би-си.

"Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Срок действия контракта Семина истекает 31 мая 2020 года, продлевать его не будут. В настоящее время все футбольные соревнования в России приостановлены из-за коронавируса, возобновятся они не раньше середины июня. Таким образом, следующий официальный матч "Локомотив" проведет под руководством уже нового тренера.

"Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину за его многолетнюю работу в ФК "Локомотив". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах болельщиков "Локомотива", - говорится в сообщении.

Юрию Семину сейчас 73 года. Он впервые возглавил команду в 1986 году и впоследствии стал культовой личностью для "Локомотива". Он тренировал команду до 1990 года, потом возвращался на пост тренера с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 года по настоящее время. Всего в качестве тренера он провел в клубе более 20 лет.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России. Кроме того, клуб шесть раз выигрывал кубок России и три раза - суперкубок России. Без Семина клуб ни разу не становился чемпионом и только дважды выиграл кубок.