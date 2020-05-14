Эдвард Лаане продолжит руководить лечебной частью Курессаареской больницы

«Это решение было консенсусным», - говорит председатель совета больницы Калле Лаанет. Он признал, что обращение врачей было частично вызвано недостатком коммуникации и выросшим в связи с COVID-19 напряжением.

К 8 мая некоторые врачи отозвали свои подписи из обращения и попросили сохранить их анонимность. Обращение врачей вызвало в свою очередь напряжение внутри персонала. Следующие шаги будут предприняты на предстоящих собраниях.