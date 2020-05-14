Эдвард Лаане продолжит руководить лечебной частью Курессаареской больницы

Совет Курессаареской больницы в четверг обсудил обращение врачей больницы против заведующего лечебной частью Эдварда Лаане. Совет принял единодушное решение оставить Лаане в должности, пишет Postimees.
«Это решение было консенсусным», - говорит председатель совета больницы Калле Лаанет. Он признал, что обращение врачей было частично вызвано недостатком коммуникации и выросшим в связи с COVID-19 напряжением.
К 8 мая некоторые врачи отозвали свои подписи из обращения и попросили сохранить их анонимность. Обращение врачей вызвало в свою очередь напряжение внутри персонала. Следующие шаги будут предприняты на предстоящих собраниях.
«В организации, где работает 400 сотрудников, любые процессы и претворение в жизнь изменений требуют времени и тяжелой работы», - заявил Лаанет.