Трамп не исключил полного прекращения отношений с Китаем

"Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business в четверг. Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения с ним, но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал лидер США.

Трамп также обратил внимание, что, хотя Вашингтон просил Пекин изучить проблему коронавируса COVID-19, он получил отказ, а власти КНР не захотели принять помощь Соединенных Штатов по этому вопросу.

"И я догадался, что все о'кей, потому что они должны знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел", - отметил Трамп.

Ранее американский лидер говорил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в том случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса.

"Я буду готов рассмотреть это", - сказал он журналистам в Белом доме, говоря о законопроекте, подготовленном сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.