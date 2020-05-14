Чрезвычайное сообщение ⟩ Юри Ратас снял ограничения на передвижение с жильцов общежития

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас признал утратившим силу распоряжение, которым в связи со вспышкой заболевания COVID-19 было закрыто общежитие в Тарту на Раатусе 22. Ратас признал распоряжение утратившим силу, поскольку вспышка заболевания в общежитии завершилась и все его жильцы признаны здоровыми.
На данный момент все жильцы Раатусе 22, чей тест на коронавирус ранее был положительным, выздоровели, а близко контактирующие с ними люди также не нуждаются в дальнейшей изоляции. По оценке Департамента здоровья, введенные ограничения на передвижение и разделение жильцов внутри общежития достигли своей цели, люди выздоровели, а вспышка заболевания была погашена.
Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
Распоряжение здесь.