Чт, 14.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Чрезвычайное сообщение ⟩ Юри Ратас снял ограничения на передвижение с жильцов общежития

Тартуское общежитие на Раатузе, 22.

ФОТО: Sille Annuk

 Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас признал утратившим силу распоряжение, которым в связи со вспышкой заболевания COVID-19 было закрыто общежитие в Тарту на Раатусе 22. Ратас признал распоряжение утратившим силу, поскольку вспышка заболевания в общежитии завершилась и все его жильцы признаны здоровыми.

На данный момент все жильцы Раатусе 22, чей тест на коронавирус ранее был положительным, выздоровели, а близко контактирующие с ними люди также не нуждаются в дальнейшей изоляции. По оценке Департамента здоровья, введенные ограничения на передвижение и разделение жильцов внутри общежития достигли своей цели, люди выздоровели, а вспышка заболевания была погашена.

Распоряжение вступило в силу с момента подписания.

Распоряжение здесь.

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