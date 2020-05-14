Разведка Латвии: сфера азартных игр использовалась для отмывания денег

Она добавила, что на данной стадии СФР не хочет раскрывать всех деталей, однако выводы и результаты будут опубликованы позже, пишет Rus.TVNET.

Илзе Знотиня ФОТО: Edijs Pālens / LETA

"Я сразу хочу подчеркнуть, что в секторе есть очень хорошая надзорная инстанция и мы замечательно сотрудничаем с Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми. Однако сектор является большим, денежный оборот является большим, и мы говорим также об отдельных игроках сектора, которым было уделено особенное внимание. Данный вопрос я пока больше комментировать не буду, но это хорошее исследование, которое, возможно, нам позволит предложить изменения в надзоре и раскрытии преступлений", - сказала Знотиня.

Она добавила, что банковский сектор все равно всегда будет главной платформой, через которую происходят попытки легализации нажитых преступным путем средств.

В свою очередь начальник Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне сообщила агентству LETA, что с учетом всех связанных с азартными играми рисков - большим количеством операций с наличными и работы с неустановленными лицами - азартные игры были включены в число субъектов директивы по борьбе легализацией нажитых преступным путем средств с момента ее принятия.

Она также указала, что в 2018 году латвийская инспекция провела 31 проверку у организаторов азартных игр, главным образом эти проверки касались систем внутреннего контроля. В ходе проверок было высказано 23 предупреждения о необходимости усовершенствования данных систем.