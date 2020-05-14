Главное здание МГУ ФОТО: ГЗ МГУ

Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ, доктор филологических наук Сергей Князев заявил о своем уходе с должности преподавателя учебного заведения. Это заявление прозвучало на фоне публикаций СМИ о романтических отношениях со студентами сразу нескольких преподавателей факультета, пишет Русская служба Би-би-си.

Преподаватель подтвердил в своем "Фейсбуке", что у него были романы со студентками. "Я всегда считал, что они были добровольными", - написал Князев. "Мне очень, очень и очень жаль, если мои поступки всё же привели к тому, что кто-то от них пострадал", - добавил он.

"Я искренне сожалею и приношу свои извинения, - написал он. - В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным".

О том, что несколько преподавателей филологического факультета МГУ могли домогаться студенток, написало издание DOXA 8 мая. Имена преподавателей не назывались и были заменены на "эмоджи".

"Я никогда в жизни не подозревала его в такого рода деятельности. Если он сам себя узнал [в публикации] - наверное, надо поступать так, как он сейчас поступает. Конечно, другого выхода у него нет", - сказала Би-би-си президент филологического факультета Марина Ремнева.

"Мне обидно за него, потому что он хороший специалист, хороший преподаватель и хороший ученый. Как можно было вести себя таким образом, если это действительно так и это действительно он", - отметила она, добавив, что из-за режима самоизоляции пока не знает, подал ли Князев официальное заявление об уходе.

Издание DOXA в своей публикации писало сразу о нескольких случаях возможных домогательств со стороны разных преподавателей на филологическом факультете.

Так, по его данным, одну из встреч со студенткой для решения фонетических задач некий преподаватель якобы предложил провести в баре, где, по словам студентки, "в конечном итоге ничего не было, но если бы я согласилась, то было бы". Она предположила, что ее отказ сказался на оценке за экзамен: девушку отправили на пересдачу, а там она в итоге получила "пять" от принимавшей ее аспирантки.

Князев в "Фейсбуке" написал, что "история про оценку - неправда". При этом в разговоре с Би-би-си он отказался подтвердить или опровергнуть предположение, что речь в публикации DOXA могла идти о нем. По словам преподавателя, он не хочет давать дополнительных комментариев к своему посту.

"Я много лет была деканом, у меня были хорошие отношения со студентами. Они жаловались на многое и на многих - но ни разу до меня не доходили сведения о такой деятельности этого преподавателя или другого", - сказала в разговоре с Би-би-си президент факультета.

"Это можно было бы прекратить в одно мгновение, если бы они [студентки] не молчали", - добавила Ремнева.