Новые послабления: с 1 июня откроются спа и аквапарки, с 1 июля – кинотеатры и театры

Члены правительства договорились на сегодняшнем кабинетном заседании о том, как постепенно отказаться от введенных во время чрезвычайного положения ограничений. Всем послаблениям будут сопутствовать дополнительные условия. В зависимости от эпидемиологической обстановки с COVID-19 в план, получивший сегодня принципиальное одобрение, могут вноситься изменения.
«Благодаря разумному поведению жителей Эстонии мы смогли избежать черного сценария распространения COVID-19 в нашей стране и взять эпидемию под контроль. В результате наших общих усилий мы можем отказаться от большей части ограничений и постепенно вернуться к нормальной жизни. Вместе с тем, нам необходимо делать все для того, чтобы оставаться здоровыми и предотвратить новую вспышку заболевания», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
Программа смягчения ограничений
Занятия спортом
Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на свежем воздухе в составе и по правилам, определенным международными стандартами для этого вида спорта.
Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:
- соблюдение правила 2+2;
- заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не более 10 человек в одной группе.
- во время уличных тренировок не более 100 человек.
Разрешить с 1 июня тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:
соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений на 50% от максимальной;
во время уличных тренировок не более 100 человек.
Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек.
Публичные собрания
Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
- соблюдение правила 2+2;
- заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 10 человек;
- на свежем воздухе не более 100 человек.
С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
- соблюдение правила 2+2 nõuet;
- заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 50 человек;
- на свежем воздухе не более 100 человек.
С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
- соблюдение правила 2+2 nõuet;
- заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;
- на свежем воздухе не более 1000 человек.
Публичные мероприятия
Разрешить с 1 июля публичные собрания, в том числе киносеансы, представления, концерты и конференции с соблюдением следующих условий:
- соблюдение правила 2+2;
- заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;
- на свежем воздухе не более 1000 человек.
Учреждения социальной опеки и места лишения свободы
Разрешить с 18 мая посещения в местах лишения свободы при условии, что администрация учреждения обеспечит:
- в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;
- соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;
- организацию посещений, по возможности, на свежем воздухе или в специальных помещениях;
- предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;
- соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.
Разрешить с 1 июня посещения в учреждениях социальной опеки, приютах и больницах, при условии, что администрация обеспечит:
- в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;
- соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;
- организацию посещений по возможности на свежем воздухе или в специальных помещениях;
- предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;
- соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.
Разрешить с 1 июня клиентам обычных и специализированных учреждений социальной опеки покидать территорию учреждения при условии, что при необходимости эти люди будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Развлечения и досуг
Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей водных центров, СПА, бань и тому подобного при условии, что организатор услуги обеспечит:
- распределение численности тренирующихся при помощи системы бронирования и тому подобных решений;
- максимальную заполняемость помещения на 50%, но не более 50 человек.
Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей в торговых центрах (игровые площадки и комнаты, бильярдные, кегельбаны и тому подобное), при условии, что лицо, предоставляющее услугу, обеспечит:
- заполняемость помещений не более 50% от максимальной;
- выполнение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.
Образование и образование по интересам
Разрешить с 15 мая частичное контактное обучение во всех учебных заведениях, которые по необходимости перешли на дистанционное обучение. Контактное обучение проводится либо индивидуально, либо в группах до 10 учащихся. Обучение проводится так, чтобы учащиеся находились как можно дальше друг от друга, нужно соблюдать правило 2+2 .
Разрешить с 15 мая образование по интересам, при котором занятия проводятся либо индивидуально, либо в группах до 10 человек. Следует соблюдать правило 2+2.
Разрешить с 1 июня образование по интересам при условии, что организатор обеспечит:
- cоблюдение требования 2+2;
- заполняемость помещений на 50% от максимальной; ·
- под открытым небом – не более 100 человек.
Детские лагеря и дружины
Разрешить с 12 июня проведение детских лагерей и дружин при условии, что организатор обеспечит:
- общее число участников не превышает 300 человек;
- в одной группе не более 20 человек;
- соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.
Ограничения, которые продолжают действовать:
1. Спортивные соревнования со зрителями не разрешены.
2. Заведения общепита могут обслуживать людей в зале и продавать алкоголь только до 22 часов.
3. Казино, кальянные, залы игровых автоматов, клубы для взрослых закрыты.
4. Ночные клубы закрыты.
5. Для лиц с диагнозом COVID-19 и близко контактировавших с ними действует требование соблюдать карантин.
6. Лицам с диагнозом COVID-19, находящимся в учреждениях социального попечения, запрещены контакты с другими людьми за исключением работников учреждения и медицинских работников.
7. На паромной линии Таллинн - Стокгольм на лиц, путешествующих с целью проведения досуга, распространяется ограничение на передвижение (это означает, что круизы запрещены).
8. Продолжают действовать ограничения на пересечение границы (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).
9. Лица, которые пересекли границу Эстонии с целью въезда в страну, должны 14 дней оставаться в карантине (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).
10. Правило 2+2.