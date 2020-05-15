Пт, 15.05.2020
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  • Эстония
  • Новые послабления: с 1 июня откроются спа и аквапарки, с 1 июля – кинотеатры и театры

Новые послабления: с 1 июня откроются спа и аквапарки, с 1 июля – кинотеатры и театры

Юри Ратас.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Члены правительства договорились на сегодняшнем кабинетном заседании о том, как постепенно отказаться от введенных во время чрезвычайного положения ограничений. Всем послаблениям будут сопутствовать дополнительные условия. В зависимости от эпидемиологической обстановки с COVID-19 в план, получивший сегодня принципиальное одобрение, могут вноситься изменения. 

«Благодаря разумному поведению жителей Эстонии мы смогли избежать черного сценария распространения COVID-19 в нашей стране и взять эпидемию под контроль. В результате наших общих усилий мы можем отказаться от большей части ограничений и постепенно вернуться к нормальной жизни. Вместе с тем, нам необходимо делать все для того, чтобы оставаться здоровыми и предотвратить новую вспышку заболевания», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Программа смягчения ограничений

Занятия спортом

Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на свежем воздухе в составе и по правилам, определенным международными стандартами для этого вида спорта.

Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

  • соблюдение правила 2+2;
  • заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не более 10 человек в одной группе. 
  • во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 1 июня тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений на 50% от максимальной;

во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек.

Публичные собрания

Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

  • соблюдение правила 2+2;
  • заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 10 человек;
  • на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

  • соблюдение правила 2+2 nõuet;
  • заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 50 человек;
  • на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

  • соблюдение правила 2+2 nõuet;
  • заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;
  • на свежем воздухе не более 1000 человек.

Публичные мероприятия

Разрешить с 1 июля публичные собрания, в том числе киносеансы, представления, концерты и конференции с соблюдением следующих условий:

  • соблюдение правила 2+2;
  • заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;
  • на свежем воздухе не более 1000 человек.

Учреждения социальной опеки и места лишения свободы

Разрешить с 18 мая посещения в местах лишения свободы при условии, что администрация учреждения обеспечит:  

  • в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;
  • соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;
  • организацию посещений, по возможности, на свежем воздухе или в специальных помещениях;
  • предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;
  • соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.

Разрешить с 1 июня посещения в учреждениях социальной опеки, приютах и больницах, при условии, что администрация обеспечит:

  • в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;
  • соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;
  • организацию посещений по возможности на свежем воздухе или в специальных помещениях;
  • предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;
  • соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.

Разрешить с 1 июня клиентам обычных и специализированных учреждений социальной опеки покидать территорию учреждения при условии, что при необходимости эти люди будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Развлечения и досуг

Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей водных центров, СПА, бань и тому подобного при условии, что организатор услуги обеспечит:

  • распределение численности тренирующихся при помощи системы бронирования и тому подобных решений;
  • максимальную заполняемость помещения на 50%, но не более 50 человек.

Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей в торговых центрах (игровые площадки и комнаты, бильярдные, кегельбаны и тому подобное), при условии, что лицо, предоставляющее услугу, обеспечит:

  • заполняемость помещений не более 50% от максимальной;
  • выполнение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.

Образование и образование по интересам

Разрешить с 15 мая частичное контактное обучение во всех учебных заведениях, которые по необходимости перешли на дистанционное обучение. Контактное обучение проводится либо индивидуально, либо в группах до 10 учащихся. Обучение проводится так, чтобы учащиеся находились как можно дальше друг от друга, нужно соблюдать правило 2+2 .

Разрешить с 15 мая образование по интересам, при котором занятия проводятся либо индивидуально, либо в группах до 10 человек. Следует соблюдать правило 2+2.

Разрешить с 1 июня образование по интересам при условии, что организатор обеспечит:

  • cоблюдение требования 2+2;
  • заполняемость помещений на 50% от максимальной; ·       
  • под открытым небом – не более 100 человек.

Детские лагеря и дружины

Разрешить с 12 июня проведение детских лагерей и дружин при условии, что организатор обеспечит:

  • общее число участников не превышает 300 человек;
  • в одной группе не более 20 человек;
  • соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.

Ограничения, которые продолжают действовать:

1. Спортивные соревнования со зрителями не разрешены.

2. Заведения общепита могут обслуживать людей в зале и продавать алкоголь только до 22 часов.

3. Казино, кальянные, залы игровых автоматов, клубы для взрослых закрыты.

4. Ночные клубы закрыты.

5. Для лиц с диагнозом COVID-19 и близко контактировавших с ними действует требование соблюдать карантин.

6. Лицам с диагнозом COVID-19, находящимся в учреждениях социального попечения, запрещены контакты с другими людьми за исключением работников учреждения и медицинских работников.

7. На паромной линии Таллинн - Стокгольм на лиц, путешествующих с целью проведения досуга, распространяется ограничение на передвижение (это означает, что круизы запрещены).

8. Продолжают действовать ограничения на пересечение границы (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).

9. Лица, которые пересекли границу Эстонии с целью въезда в страну, должны 14 дней оставаться в карантине (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).

10. Правило 2+2.

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