Новые послабления: с 1 июня откроются спа и аквапарки, с 1 июля – кинотеатры и театры

в сотрудничестве с Департаментом здоровья – инструкцию по организации посещений;

соблюдение инструкции, в том числе обеспечение при необходимости персонала, навещаемого лица и посетителя средствами индивидуальной защиты;

организацию посещений по возможности на свежем воздухе или в специальных помещениях;

предшествующее посещению декларирование посетителем того факта, что он здоров;

соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией.

Разрешить с 1 июня клиентам обычных и специализированных учреждений социальной опеки покидать территорию учреждения при условии, что при необходимости эти люди будут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Развлечения и досуг

Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей водных центров, СПА, бань и тому подобного при условии, что организатор услуги обеспечит:

распределение численности тренирующихся при помощи системы бронирования и тому подобных решений;

максимальную заполняемость помещения на 50%, но не более 50 человек.

Разрешить с 1 июня использование развлекательных возможностей в торговых центрах (игровые площадки и комнаты, бильярдные, кегельбаны и тому подобное), при условии, что лицо, предоставляющее услугу, обеспечит:

заполняемость помещений не более 50% от максимальной;

выполнение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.

Образование и образование по интересам

Разрешить с 15 мая частичное контактное обучение во всех учебных заведениях, которые по необходимости перешли на дистанционное обучение. Контактное обучение проводится либо индивидуально, либо в группах до 10 учащихся. Обучение проводится так, чтобы учащиеся находились как можно дальше друг от друга, нужно соблюдать правило 2+2 .

Разрешить с 15 мая образование по интересам, при котором занятия проводятся либо индивидуально, либо в группах до 10 человек. Следует соблюдать правило 2+2.

Разрешить с 1 июня образование по интересам при условии, что организатор обеспечит:

cоблюдение требования 2+2;

заполняемость помещений на 50% от максимальной; ·

под открытым небом – не более 100 человек.

Детские лагеря и дружины

Разрешить с 12 июня проведение детских лагерей и дружин при условии, что организатор обеспечит:

общее число участников не превышает 300 человек;

в одной группе не более 20 человек;

соблюдение требования дезинфекции в соответствии с инструкцией Департамента здоровья.

Ограничения, которые продолжают действовать:

1. Спортивные соревнования со зрителями не разрешены.

2. Заведения общепита могут обслуживать людей в зале и продавать алкоголь только до 22 часов.

3. Казино, кальянные, залы игровых автоматов, клубы для взрослых закрыты.

4. Ночные клубы закрыты.

5. Для лиц с диагнозом COVID-19 и близко контактировавших с ними действует требование соблюдать карантин.

6. Лицам с диагнозом COVID-19, находящимся в учреждениях социального попечения, запрещены контакты с другими людьми за исключением работников учреждения и медицинских работников.

7. На паромной линии Таллинн - Стокгольм на лиц, путешествующих с целью проведения досуга, распространяется ограничение на передвижение (это означает, что круизы запрещены).

8. Продолжают действовать ограничения на пересечение границы (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).

9. Лица, которые пересекли границу Эстонии с целью въезда в страну, должны 14 дней оставаться в карантине (исключения сделаны в отношении Латвии, Литвы и Финляндии).