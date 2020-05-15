Таави Аас: необходимо при первой возможности закрыть минскую авиалинию

Правительство на кабинетном заседании в четверг приняло решение, в соответствии с которым Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Министерством социальных дел получит право решать, разрешать ли авиационное сообщение в соответствии с ситуацией в области здоровья населения и уровнем распространения COVID-19 в Эстонии и других странах, сообщил пресс-секретарь правительства.

«То, что авиакомпании стремятся вновь открыть полеты на таллиннском направлении, конечно, похвально, однако мы должны делать это постепенно и исходя из эпидемиологической обстановки в других странах. Поскольку каждое новое смягчение ограничений способствует росту контактов, а это, в свою очередь, может способствовать росту заболеваемости, мы должны двигаться шаг за шагом», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

«Важно, чтобы авиакомпании и туристические бюро не опережали события. Только вчера мы приняли с министрами транспорта Латвии и Литвы решение о том, что сначала откроем авиасообщение между странами Балтии. Остальные направления мы будем открывать постепенно, если ситуация это позволит, и будем исходить из четких принципов», - добавил Аас.

«Поэтому в ближайшие дни выяснится, можно ли с новой недели открыть авиасообщение с Амстердамом и Копенгагеном. Эпидемиологическую обстановку в других странах мы ежедневно отслеживаем в сотрудничестве с департаментом здоровья и на основании этой информации будем принимать решения по поводу открытия авиалиний. Конечно, необходимо при первой возможности закрыть минскую авиалинию, поскольку в Белоруссии уровень распространения вируса вызывает тревогу. Сегодня можно сказать, что из Таллинна можно было бы открыть авиалинию, например, в Норвегию и, помимо Франкфурта, также в другие города Германии», - сказал Аас.

При поездках за границу по-прежнему необходимо принимать в расчет действующие в других странах правила въезда, самая свежая информация о которых есть на домашней странице Министерства иностранных дел. Также все прибывающие из других стран должны считаться с действующими в Эстонии ограничениями на въезд.