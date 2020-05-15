Тысячам эстонских автомобилистов было разослано важное напоминание

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, запущенная в январе отправка сообщения о необновленных договорах оказалась очень нужной, поскольку люди часто забывают заключать договор дорожного страхования. «Страхование в любом случае обойдется дешевле, чем самостоятельное несение ущерба. Средний ущерб в случае дорожного страхования составляет 1800 евро, а самые крупные ущербы достигают нескольких миллионов евро», – сказал Потсепп.

По оценке Потсеппа, обратная связь людей по части данного сообщения позитивна, поскольку оно помогает им избежать бóльших затрат. «Мы можем напоминать об обязанности страхования только тем людям, у которых настроена переадресация писем с их адреса электронной почты на портале eesti.ee на их личный адрес электронной почты или адрес электронной почты предприятия которых указан в коммерческом регистре. Однако было бы еще лучше, если бы люди сами проверяли действие дорожного страхования, заключали новый договор страхования до прекращения действия старого договора или по возможности заключили автоматически обновляющийся договор страхования», – произнес Потсепп.

Если человек забыл обновить договор дорожного страхования и поведение водителя соответствующего транспортного средства обусловило наступление дорожно-транспортного происшествия, то ущерб пострадавшему возмещает ФДС или страховщик, указанный в последнем договоре. Однако собственник или ответственный пользователь транспортного средства, на котором был причинен ущерб, впоследствии обязан будет возвратить выплаченное возмещение.

По словам руководителя отдела страховых продуктов Gjensidige Ольги Виярд, страховые общества тоже напоминают клиентам о прекращении действия дорожного страхования, но иногда клиенты не обращают внимания на эти напоминания или они не доходят. «Если человек сменил свой адрес электронной почты, номер телефона или место жительства, то об этом нужно сообщить в том числе страховому обществу», – сказала Виярд.

Рекомендации ФДС для владельцев автомобилей:

§ Проверьте действие договора дорожного страхования на сайте ФДС .

§ По возможности заключите автоматически обновляющийся договор страхования, чтобы не беспокоиться о сроке действия дорожного страхования.

§ Если ваши контактные данные изменились, сообщите об этом страховщику.

§ Настройте переадресацию писем с адреса электронной почты на портале eesti.ee на личный адрес электронной почты, чтобы ФДС при необходимости мог отправлять вам напоминания.