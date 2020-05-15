Правительство рассмотрит возможность повышения пособия по безработице

На реализацию этого плана государству в ближайшие два года понадобится 70 млн евро.

С такой инициативой выступил министр социальных дел Танель Кийк, предложив хотя бы частично изыскать средства в европейских фондах, но партнеры по коалиции инициативу комментируют осторожно. В партии "Отечество" заявили, что пока непонятно, откуда брать требуемые деньги, а министр финансов от партии EKRE Мартин Хельме сказал, что обсуждение еще впереди.