Пт, 15.05.2020
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Связана ли с коронавирусом новая загадочная болезнь у детей?

Дети. Иллюстративное фото.

ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

Острый воспалительный синдром, схожий по симптоматике с редкой болезнью Кавасаки, поражает детей в регионах, охваченных пандемией коронавируса. Ученые допускают его взаимосвязь с SARS-CoV-2, пишет DW.

Итальянские врачи исследовали случаи возникновения нового воспалительного синдрома у детей и предположили его взаимосвязь с вирусом SARS-CoV-2. Ученые установили, что с февраля по апрель в педиатрическом отделении больницы в Бергамо - регионе Италии, сильнее других пострадавшем от пандемии коронавируса,  - у десяти детей был диагностирован острый воспалительный синдром, схожий с редко встречающейся болезнью Кавасаки. Результаты исследования были опубликованы 13 мая в одном из самых старых и авторитетных медицинских журналов The Lancet.

Авторы исследования констатировали, что число детей, госпитализированных с новым загадочным заболеванием, было примерно в 30 раз больше обычного - в среднем в больнице встречается не более одного случая синдрома Кавасаки в три месяца. На основании этого ученые допустили, что эпидемия атипичной пневмонии COVID-19 могла послужить триггером для высокого уровня распространения "тяжелой формы болезни Кавасаки", и предупредили о возможности подобных вспышек "в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2".

Новое заболевание у детей обнаружено в Европе и США

Болезнь Кавасаки диагностируют в основном у младенцев и дошкольников до пяти лет. Новый опасный синдром встречается и у детей старшего возраста, он сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Случаи заболеваний с подобными симптомами были зарегистрированы у детей в Европе и США, некоторые привели к летальному исходу. 13 мая в одной из больниц Лондона от воспалительного синдрома умер 14-летний мальчик, ранее не страдавший хроническими болезнями. В настоящее время, по данным британских СМИ, в стране госпитализированы от 75 до 100 детей с похожими симптомами.

В США новое заболевание появилось спустя месяц после вспышки эпидемии коронавируса. В одном лишь Нью-Йорке зарегистрированы более 100 случаев болезни, которую американские врачи называют "педиатрический мультисистемный воспалительный синдром". От его осложнений умерли как минимум трое детей. По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, у малолетних пациентов нет ни кашля, ни затрудненного дыхания - типичных симптомов коронавируса. Однако у всех тесты на коронавирус или на антитела к нему дали положительный результат. Куомо сказал, что новое заболевание обнаружено еще в 14 штатах, и призвал родителей быть бдительными.

Воспалительный синдром - результат реакции иммунной системы?

Итальянские исследователи подчеркивают: воспалительный синдром, схожий с болезнью Кавасаки, встречается достаточно редко и поражает одного из 1000 детей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. По их мнению, наиболее вероятно, что это заболевание становится результатом чрезмерной иммунной реакции на инфекцию.

Синдром Кавасаки назван по имени японского педиатра Томисаку Кавасаки, который в 1967 году впервые описал симптомы этого заболевания. Точная его причина до сих пор не установлена, хотя некоторые ученые полагают, что синдром может быть вызван вирусной инфекцией.

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