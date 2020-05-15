Истории из жизни: о нерадивом арендаторе, злобном соседе и жадном работодателе

Руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Калвет говорит, что недавнее решение государства компенсировать с 1 мая расходы лишь за первые два часа юридических консультаций – вместо трех часов, как было ранее – ситуацию никак не облегчит.

«Двух часов, по сути, хватит на первоначальное консультирование, в течение которого вы узнаете, есть ли у вас вообще перспективы начать юридическое производство. В лучшем случае вы можете получить еще несколько советов, но в дальнейшем делами уже придется заниматься самостоятельно. Если вы считаете, что государственной помощи недостаточно, но не хотите тратить собственные сбережения, я рекомендую рассмотреть возможность страхования юридических расходов. Подобная практика широко распространена в мире, но многие жители Эстонии сегодня даже не знают, что оказание юридической помощи можно застраховать. Вместе с тем именно такая дополнительная защита дает человеку смелости постоять за себя в сложных и часто неожиданных ситуациях», - сказал Калвет.

Большинство людей обращаются к страхованию юридической помощи в связи с трудовыми спорами, которых во время кризиса, к сожалению, становится все больше. Затем по частоте возникновения следуют различные потребительские конфликты, в том числе обусловленные чрезвычайным положением споры с туристическими компаниями и организаторами мероприятий.

Майко Калвет приводит три жизненных случая из своей практики, когда нуждающимся в помощи были компенсированы существенные суммы, или же решения проблем нашлись прежде, чем ситуация ухудшилась.

Неожиданное увольнение и неполученная компенсация

Работодатель уведомил работника всего за два дня до предстоящего сокращения. Два дня спустя работодатель расторг трудовой договор, перечислил на счет работника зарплату, отпускные и выходное пособие, но не выплатил компенсацию за более короткий срок уведомления. Работник неоднократно связывался с работодателем в письменном виде и просил выплатить компенсацию, но его требование так и не было удовлетворено. Не придя к соглашению с работодателем, работник ходатайствовал о возмещении по страхованию расходов на правовую помощь, и делом стал заниматься юрист. Работодателю было предъявлено обоснованное требование, и, получив его, тот немедленно выплатил компенсацию. Юридические расходы, которые по размеру оказались примерно равны компенсации, покрыла страховка.

Неприятности с недобросовестным арендатором

Арендатор покинул квартиру без предварительного уведомления, не оплатив ни арендную плату, ни коммунальные расходы. Он также оставил квартиру в очень плохом состоянии: неопрятной, грязной, многие вещи были сломаны. На телефонные звонки и письма арендатор не отвечал. Поскольку владелец квартиры имел страховку юридической помощи, он обратился к страховщику, и делом начал заниматься юрист. Дело дошло до суда, где иск владельца квартиры был удовлетворен в полном объеме. Размер претензии был почти 5700 евро, из которых около половины составила неуплаченная арендная плата вместе с расходами на коммунальные услуги, а другая половина была компенсацией для покрытия расходов на ремонт и уборку в квартире.

Спор с соседом вокруг перекрытия дороги