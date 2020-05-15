Фото ⟩ В канун Дня матери в таллиннском роддоме родилась тройня

Рождение тройни — особенное явление для Эстонии. По словам заведующей акушерским отделением женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, в Эстонии ежегодно рождается две-три пары тройняшек. По ее словам, беременность матери должна контролироваться должным образом. В роддом следует приезжать заранее, а в нем должна быть готовность с точки зрения как оборудования, так и персонала: если у детей возникают трудности с адаптацией, им можно вовремя помочь. Следовательно, рождение тройняшек возможно только в большой больнице: там, где достаточно квалифицированных женщин, педиатров, акушерок и детских медсестер интенсивной терапии, потому что трое малышей рождаются одновременно. «Эти детки хорошо адаптировались, они без особых проблем и порадовали всю больничную семью своими первыми днями жизни. Это первые тройняшки в нашем родильном доме в этом году. В начале этого года в Эстонии родилась еще тройня в семье в Вильяндимаа», - сказала Арусаар.