Фото ⟩ В канун Дня матери в таллиннском роддоме родилась тройня

В канун Дня матери - 6 мая - в роддоме Восточно-Таллиннской центральной больницы на свет появилась тройня - трое замечательных мальчиков. Это не первые дети в семье жителей Таллинна Таисии и Игоря: у тройняшек есть старший брат трех с половиной лет.
Трое мальчиков родились на 35-й неделе беременности: вес Вадима — 2,4 кг, Евгения — почти 2,4, а Владимира – 2,1 кг.
По словам Таисии, новость о тройне оказалась неожиданной. «На седьмой неделе беременности я узнала, что ожидаю двойню, но позже выяснилось, что это все-таки тройняшки», - сказала Таисия.
Рождение тройни — особенное явление для Эстонии. По словам заведующей акушерским отделением женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, в Эстонии ежегодно рождается две-три пары тройняшек. По ее словам, беременность матери должна контролироваться должным образом. В роддом следует приезжать заранее, а в нем должна быть готовность с точки зрения как оборудования, так и персонала: если у детей возникают трудности с адаптацией, им можно вовремя помочь. Следовательно, рождение тройняшек возможно только в большой больнице: там, где достаточно квалифицированных женщин, педиатров, акушерок и детских медсестер интенсивной терапии, потому что трое малышей рождаются одновременно. «Эти детки хорошо адаптировались, они без особых проблем и порадовали всю больничную семью своими первыми днями жизни. Это первые тройняшки в нашем родильном доме в этом году. В начале этого года в Эстонии родилась еще тройня в семье в Вильяндимаа», - сказала Арусаар.
Первая неделя жизни тройняшек в послеродовом семейном отделении прошла спокойно. «Дети хорошие. Поначалу было сложно родить детей после кесарева сечения, но, к счастью, акушерки и медсестры отделения очень помогали, - говорит Таисия. - Я очень благодарна им за это!»