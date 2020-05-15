В Финляндии с июня меняется наказание за нарушение дорожных правил

Величина пени за дорожную ошибку колеблется от 20 до 200 евро. Сумма всегда зависит от характера нарушения. На размер пени, кроме состава непосредственного нарушения, влияет также то, кто является нарушителем. Например, нарушивший ПДД пешеход заплатит 20 евро. Водитель, в свою очередь, вынужден будет заплатить за незначительное нарушение, как минимум, 100 евро.

Главное же отличие нового понятия от старого в том, что пеня за дорожную ошибку - не является штрафом. Пеня - это административное наказание, похожее на штраф. Иными словами, лицо, незначительно нарушившее ПДД, больше не будет обвиняться в преступлении.

Пеня за дорожную ошибку - это административное наказание, подчеркивает инспектор полиции Конста Арвелин из Главного полицейского управления.

"Административный характер наказания является, по своей сути, формальной процедурой, но это более быстрая, более эффективная и более простая практика рассматривать транспортные дела", - говорит он.

Проехавшего на красный свет вместо суточного штрафа накажут пеней

После того как пеня за дорожную ошибку вступит в силу, она будет покрывать также некоторые нарушения ПДД, за которые назначают суточный штраф.

"К их числу относится проезд на красный свет, а также нарушения, связанные с несоблюдением правил по габаритам транспортного средства или транспортировке прицепа. Речь идет не о том, что система штрафов работала плохо, а скорее о том, что благодаря пене за дорожную ошибку, процесс применения имущественных санкций упростится, ускорится и станет более эффективным. Иными словами, может случится так, что порог для применения санкций снизится", - отмечает он.

Наиболее значимое изменения как раз коснется проезда на красный свет. До сих пор у полиции было только два варианта: оставлять нарушение без наказания, или назначать суточный штраф.

Согласно новому закону, полицейский должен будет оценить, является нарушение преднамеренным или случайным. Пеня за дорожную ошибку может назначаться не всегда. Например, этот вид наказания нельзя применять по отношению к лицам младше 15 лет.

Помимо полиции, пеню могут назначать пограничная и таможенная службы. Пограничники, к примеру, получат право наказывать водителей за превышение скорости на погранично-пропускных пунктах.

За нарушение, снятое фоторадаром, будет платить не водитель, а владелец

Новая пеня за дорожную ошибку, в числе прочего, внесет одно радикальное изменение в систему автоматического контроля за транспортным движением.

Если нарушение зафиксирует фоторадар, то извещение о пене за дорожную ошибку будет направлено не водителю, как раньше, а владельцу или пользователю, на которого это транспортное средство зарегистрировано. Данное положение называется «ответственность владельца».

"В соответствии с правилом об ответственности владельца, у лиц, получивших наказание, есть два варианта. Фигурант может просто согласиться с имущественным наказанием, и это естественное поведение, если пеня направлена правильному лицу. Второй вариант - фигурант может потребовать у соответствующих органов отмены данного решения", - говорит инспектор Конста Арвелин.

С 1 июня плату за дорожные ошибки устанавливает Центр безопасности дорожного движения, оперирующий при Хельсинкском управлении полиции. Этот же орган рассматривает требования об отмене наказания.

Арвелин полагает, что у совершенно беспричинных жалоб не будет шансов на успех. С другой стороны, если имеются действительное веские обоснования, то полиция может согласиться с предъявленным требованием и отменит наказание.

"Подозреваю, что все же большинство жалоб будет отклонено", - считает он.

Полиция может вернуться к нарушению позже

При действующей практике штрафов, предпосылкой для выписки штрафа является то, что получатель штрафа выражает согласие со штрафной санкцией.

Новая пеня за дорожную ошибку позволяет решить дело полностью в письменно. Эта практика может у многих вызвать удивление, так как с июня полиция, зафиксировав нарушение и установив личность нарушителя, может отложить дело и вернуться к нему позже. Например, если полицейский патруль из небольшого муниципалитета едет по срочному вызову и по дороге фиксирует какое-то другое нарушение.