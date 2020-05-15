Какие застройщики cнижают цены на новые квартиры?

«В критические моменты занимающиеся недвижимостью девелоперы всегда идут на шаг впереди частных лиц и быстрее реагируют на изменения. Для покупателей хорошей новостью стало то, что многие застройщики проявляют большую гибкость в ходе переговоров о ценах и идут навстречу покупателям. На практике это может означать умеренное понижение цен, а иногда даже предложение бесплатного парковочного места или кладовой», – сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

«Однако нельзя полностью утверждать, что подешевели все новые квартиры. Скидки предлагаются, в первую очередь, для тех проектов, которые приносят более высокую долю прибыли. Если разработчик установил разумную цену на проект еще до начала коронакризиса, чтобы обеспечить быстрые продажи, то ему нет необходимости корректировать цены на эти объекты», - добавил он.