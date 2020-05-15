Пт, 15.05.2020
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  • Новый глава погранохраны Эгерт Беличев будет получать 4800 евро в месяц
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Новый глава погранохраны Эгерт Беличев будет получать 4800 евро в месяц

Эгерт Беличев.

ФОТО: Madis Veltman

В четверг министр внутренних дел Март Хельме утвердил Эгерта Беличева в должности заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны с ежемесячным окладом в 4800 евро, а, кроме того, с 15 мая ему присваивается звание подполковника полиции.

Месячная ставка заработной платы заместителя гендиректора по вопросам погранохраны составит 2265 евро. К ней добавятся плата за звание в размере 112 евро и компенсационный сбор в размере 2423 евро, передает Rus.ERR.

Беличев ранее работал в Департаменте гражданства и миграции, а последние шесть лет – в погранохране.

В конце апреля министр внутренних дел Март Хельме принял решение реорганизовать пограничную охрану в отдельное подразделение с собственной структурой управления в составе Департамента полиции и погранохраны.

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