Новый глава погранохраны Эгерт Беличев будет получать 4800 евро в месяц

В четверг министр внутренних дел Март Хельме утвердил Эгерта Беличева в должности заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны с ежемесячным окладом в 4800 евро, а, кроме того, с 15 мая ему присваивается звание подполковника полиции.