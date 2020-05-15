Новый глава погранохраны Эгерт Беличев будет получать 4800 евро в месяц

В четверг министр внутренних дел Март Хельме утвердил Эгерта Беличева в должности заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны с ежемесячным окладом в 4800 евро, а, кроме того, с 15 мая ему присваивается звание подполковника полиции.
Месячная ставка заработной платы заместителя гендиректора по вопросам погранохраны составит 2265 евро. К ней добавятся плата за звание в размере 112 евро и компенсационный сбор в размере 2423 евро, передает Rus.ERR.
Беличев ранее работал в Департаменте гражданства и миграции, а последние шесть лет – в погранохране.
В конце апреля министр внутренних дел Март Хельме принял решение реорганизовать пограничную охрану в отдельное подразделение с собственной структурой управления в составе Департамента полиции и погранохраны.