В Эстонии умерла пациентка с положительным тестом на коронавирус, добавилось восемь зараженных

По данным Регистра народонаселения, четыре положительных теста были зафиксированы в Харьюмаа и по два два в Тартумаа и Пярнумаа.

По состоянию на утро 15 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 42 пациента, пять из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 287 человек, закончено 297 случаев болезни.

К настоящему моменту выздоровели 1375 человек. Случаи болезни 923 человек завершены (67,1%). В случае 452 человек (32,9%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За прошедшие сутки в Куресаареской больнице на Сааремаа скончалась 88-летняя женщина с коронавирусом. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 68 000 тестов, из них 1766, т.е. 2,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Вирус по-прежнему распространяется, важно соблюдать как гигиену, так и дистанцию

Департамент здоровья напоминает, что коронавирус по-прежнему распространяется как в Эстонии, соседних странах, так и во всем мире. Несмотря на то, что 11 мая снова открываются торговые центры, чрезвычайное положение действует до 17 мая.

В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров. Посещение магазинов и мест общепита нужно заранее обдумать, и по-прежнему нужно обращать внимание как на правило 2+2, так и на гигиену рук. Люди, у которых имеются симптомы заболевания, должны оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.

В торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, сели там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залах обслуживания и вне заведений общепита.