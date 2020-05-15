Появившиеся в Таллинне медведи сорвали планы по доставке коров в Пирита

Из-за обнаруженных в в Таллине медведей в пятницу пришлось отложить план доставки стада коров к реке Пирита: предполагалось, что благодаря коровам улучшится состояние прибрежных лугов.
«Можно сказать, что заявившиеся в Таллинн три медведя сорвали намечавшуюся на пятницу доставку коров на пастбища острова Кыркья, - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. - Владелец коров с утра четверга выслеживал медведей в Рокка-аль-Маре и не смог транспортировать коров в Пирита».
Перевод стада с одного пастбища на другое настолько важное дело, что его может организовать только фермер, и управа Пирита относится к произошедшему с пониманием, сказал Лийнат.
Вероятно, коров доставят пастбищ на острове Кыркья на следующей неделе.