Пт, 15.05.2020
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  • Появившиеся в Таллинне медведи сорвали планы по доставке коров в Пирита
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Появившиеся в Таллинне медведи сорвали планы по доставке коров в Пирита

Медведь перебегает дорогу в Таллинне.

ФОТО: Kaader Vabaõhumuuseumi Videost

Из-за обнаруженных в в Таллине медведей в пятницу пришлось отложить план доставки стада коров к реке Пирита: предполагалось, что благодаря коровам улучшится состояние прибрежных лугов.

«Можно сказать, что заявившиеся в Таллинн три медведя сорвали намечавшуюся на пятницу доставку коров на пастбища острова Кыркья, - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. - Владелец коров с утра четверга выслеживал медведей в Рокка-аль-Маре и не смог транспортировать коров в Пирита».

Перевод стада с одного пастбища на другое настолько важное дело, что его может организовать только фермер, и управа Пирита относится к произошедшему с пониманием, сказал Лийнат.

Вероятно, коров доставят пастбищ на острове Кыркья на следующей неделе.

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