Крик предпринимателя о помощи: ходите в рестораны, ночуйте в гостиницах

Руководитель отеля Dorpat Пилле Уйга также признала, что им пришлось сократить сотрудников, а также отказаться от услуг работников, находившихся на испытательном сроке. Как и другие предприятия, Dorpat подавал ходатайство в Кассу страхования от безработицы для компенсации зарплат работников.

На лето в Dorpat сделано мало бронирований. «Заполняемость всех отелей, включая Dorpat, сильно зависит от зарубежных туристов. Поэтому все зависит от того, когда откроют границы и смягчат ограничения, - сказала Уйга. - Хочется верить, что летом жители Эстонии отправятся в Тарту и остановятся в нашей гостинице».

Расположенный напротив главного здания Тартуского университета отель Antonius был чуть ли ни единственным, кто продолжал работу во время действия чрезвычайного положения. Член правления отеля Каспар Кокк сказал, что для них не было разницы — оставлять отель открытым или закрывать. «Прежде всего, мы не закрывались, потому что в будни у нас останавливались люди, которые приезжали в Тарту по работе из Таллинна, - сказал он. – У нас есть постоянные клиенты. Как минимум ради них мы и не закрывались».

В отличие от других располагающихся в центре Тарту отелей Antonius выделяется сравнительно малым количеством номеров — их всего 27. В период чрезвычайного положения заполняемость составляла 10-15 процентов. В обычное время этот показатель достигает 70%. «В какой-то день отель мог быть совершенно пустым, а на следующий день были заняты пять номеров», - сказал Кокк.

Продолжение деятельности все же не спасло сотрудников отеля Antonius: было сокращено несколько рабочих мест, а также снижены зарплаты.

Конференц-центры превратятся в залы суда и офис-отели

Поскольку вызванные распространением коронавируса ограничения будут действовать для массовых мероприятия и этим летом, собственникам тартуских конференц-центров приходится искать способы выжимания в новых условиях.

Например, в одном случае на помощь пришел суд. Так, два первых заседания тартуского суда по делу бывшего вице-мэра Тарту и предпринимателя Каяра Лембера вместо здания Тартуского уездного суда состоятся в помещения конференц-центра отеля V Spaaholtell.

Перенос заседания в помещения гостиницы вызвано тем, что на заседании будут присутствовать 40 человек (судьи, секретарь, прокуроры, адвокаты, обвиняемые или их представители, представители пострадавшей стороны и т. д.).

В последующих заседаниях участников будет существенно меньше, поэтому рассмотрение дела будет проходить уже в большом зале суда.

Два заседания суда в помещениях конференц-центра обойдутся в 4592 евро, которые будут выплачены из бюджета Тартуского уездного суда. Кроме аренды помещений, в эту сумму входит использование во время заседаний аудио- и видеоаппаратуры.

С понедельника конференц-центр отеля Dorpat превратится в офис-отель. Это значит, что часть помещений конференц-центра были переоборудованы под индивидуальные рабочие места, которые можно арендовать. «Это удобное решение для останавливающихся в Тарту временно, - сказала руководитель отеля Пилле Уйга. – Также услуга пригодится тем, кто хочет спокойно поработать в преддверии деловой встречи».