Крик предпринимателя о помощи: ходите в рестораны, ночуйте в гостиницах

Несмотря на то, что в конце этой неделе в Эстонии прекратит действие чрезвычайное положение, владельцев отелей и работников данной сферы ждет непростой год. До полного открытия границ учреждениям по приему гостей и предоставлению ночлега придется довольствоваться единичными местными туристами, а накопленные собственниками отелей за долгие годы деньги тают на глазах, пишет Tartu Postimees.
Почти все крупные тартуские гостиницы урезали зарплаты и сократили сотрудников. Для поддержания гостиниц на плаву предпринимателям пришлось задействовать личные сбережения.
Собственник тартуских отелей London, Pallas и Sofia и член правления Союза гостиниц и ресторанов Эстонии Верни Лоодмаа сказал, что пока границы остаются закрытыми, можно забыть о возвращении к обычному ритму работы.
Свои могут помочь
Начиная с этой недели возобновил работу принадлежащий ему отель Sofia, располагающийся неподалеку от торгового центра Lõunakeskus, а при первой же возможности возобновят работу гостиницы Pallas, где сейчас идет ремонт, и London. «Мы начали ремонт Pallas до чрезвычайного положения. Мы планировали снова открыться к началу сельскохозяйственной ярмарки. Дальше все развивалось по известному сценарию», - сказал Лоодмаа.
Во время сельскохозяйственной ярмарки тартуские места ночлега почти всегда полны людей. Поэтому ремонт в гостинице Pallas начали делать с прицелом на ярмарку. К сожалению, ее отменили, а ремонт немного затянулся. Работы должны окончательно завершиться на этой неделе.
В гостиницах Лоодмаа расходы были снижены до предела, зарплаты сотрудников урезаны, а под сокращение в трех отелях попало в общей сложности около 30 человек. «Если границы еще не скоро откроют, а местные туристы к нам не пойдут, то нам придется непросто. Никто не хочет, чтобы осенью в тартуских гостиницах погас свет», - сказал Лоодмаа. «Призываю жителей Тарту ходить в кафе и рестораны, приглашать знакомых в Тарту и ночевать в местных гостиницах, чтобы хоть немного помочь сектору, понесшему самый сильный урон», - сказал он.
В непростой ситуации оказался и отель Raadimõisa, собственнику которого Янеку Элкену в условиях чрезвычайного положения пришлось сократить треть штата сотрудников. «Если во всей этой ситуации искать что-то хорошее, то для, нас, очевидно, плюсом стало отсутствие кредитов», - сказал Элкен.
Отель закрылся через пару недель после объявления чрезвычайного положения. Сейчас снять номер или арендовать помещение для праздничного мероприятия можно лишь по договоренности. «После введения чрезвычайного положения были отменены все брони до конца года. К настоящему моменту никто номера повторно не бронировал», - добавил собственник отеля.
Чтобы сохранить работу отеля, Элкену пришлось использовать собственные накопления. По его планам, когда отель возобновит работу, они не будут предлагать завтраки. «В случае праздников, свадеб или семейных торжеств будем договариваться индивидуально», - добавил он.
Правила чрезвычайного положения
Входящий в концерн Estiko отель Lydia возобновил работу вчера. Первого июня распахнет двери гостиница Dorpat, которая также принадлежит Estiko. Заведующая гостиницы Lydia Диана Тимберг пояснила, что до конца мая в отеле придерживаются действующих правил: уборка проводится гораздо чаще, а столы в ресторане расставлены с большими промежутками. «К счастью, можно сказать, что многие наши постоянные клиенты не отменили бронирования. Они посетят нас после окончания чрезвычайного положения», - сообщила Тимберг.
Руководитель отеля Dorpat Пилле Уйга также признала, что им пришлось сократить сотрудников, а также отказаться от услуг работников, находившихся на испытательном сроке. Как и другие предприятия, Dorpat подавал ходатайство в Кассу страхования от безработицы для компенсации зарплат работников.
На лето в Dorpat сделано мало бронирований. «Заполняемость всех отелей, включая Dorpat, сильно зависит от зарубежных туристов. Поэтому все зависит от того, когда откроют границы и смягчат ограничения, - сказала Уйга. - Хочется верить, что летом жители Эстонии отправятся в Тарту и остановятся в нашей гостинице».
Закрылись не все
Расположенный напротив главного здания Тартуского университета отель Antonius был чуть ли ни единственным, кто продолжал работу во время действия чрезвычайного положения. Член правления отеля Каспар Кокк сказал, что для них не было разницы — оставлять отель открытым или закрывать. «Прежде всего, мы не закрывались, потому что в будни у нас останавливались люди, которые приезжали в Тарту по работе из Таллинна, - сказал он. – У нас есть постоянные клиенты. Как минимум ради них мы и не закрывались».
В отличие от других располагающихся в центре Тарту отелей Antonius выделяется сравнительно малым количеством номеров — их всего 27. В период чрезвычайного положения заполняемость составляла 10-15 процентов. В обычное время этот показатель достигает 70%. «В какой-то день отель мог быть совершенно пустым, а на следующий день были заняты пять номеров», - сказал Кокк.
Продолжение деятельности все же не спасло сотрудников отеля Antonius: было сокращено несколько рабочих мест, а также снижены зарплаты.
Конференц-центры превратятся в залы суда и офис-отели
Поскольку вызванные распространением коронавируса ограничения будут действовать для массовых мероприятия и этим летом, собственникам тартуских конференц-центров приходится искать способы выжимания в новых условиях.
Например, в одном случае на помощь пришел суд. Так, два первых заседания тартуского суда по делу бывшего вице-мэра Тарту и предпринимателя Каяра Лембера вместо здания Тартуского уездного суда состоятся в помещения конференц-центра отеля V Spaaholtell.
Перенос заседания в помещения гостиницы вызвано тем, что на заседании будут присутствовать 40 человек (судьи, секретарь, прокуроры, адвокаты, обвиняемые или их представители, представители пострадавшей стороны и т. д.).
В последующих заседаниях участников будет существенно меньше, поэтому рассмотрение дела будет проходить уже в большом зале суда.
Два заседания суда в помещениях конференц-центра обойдутся в 4592 евро, которые будут выплачены из бюджета Тартуского уездного суда. Кроме аренды помещений, в эту сумму входит использование во время заседаний аудио- и видеоаппаратуры.
С понедельника конференц-центр отеля Dorpat превратится в офис-отель. Это значит, что часть помещений конференц-центра были переоборудованы под индивидуальные рабочие места, которые можно арендовать. «Это удобное решение для останавливающихся в Тарту временно, - сказала руководитель отеля Пилле Уйга. – Также услуга пригодится тем, кто хочет спокойно поработать в преддверии деловой встречи».