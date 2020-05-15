Пт, 15.05.2020
За неверные решения, принятые государством в начальной фазе, государство до сих пор платит десятки миллионов. Маргус Пунаб

Первая европейская страна объявила об окончании эпидемии коронавируса

В Словении проходят протесты против правительства страны, в которых принимают участие тысячи велосипедистов.

ФОТО: Jure Makovec/AFP

Сегодня Словения первой среди европейских государств сообщила, что в стране завершена эпидемия коронавируса, передает Postimees.

Как сообщает правительство Словении, распространение коронавируса взято под контроль и больше нет необходимости в чрезвычайных медицинских мерах.

Правительство заявило, что жители ЕС могут свободно въезжать в Словению через контрольные пункты в Австрии, Италии и Венгрии. Тем не менее, граждане большинства стран, не входящих в ЕС, должны оставаться в карантине в течение двух недель.

В Словении первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 4 марта, зараженный приехал из Италии. 12 марта была объявлена эпидемия.

К 13 мая в Словении было 1467 подтвержденных случаев заражения и из-за коронавируса умерли 103 человека.

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