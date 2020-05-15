Первая европейская страна объявила об окончании эпидемии коронавируса

Как сообщает правительство Словении, распространение коронавируса взято под контроль и больше нет необходимости в чрезвычайных медицинских мерах.

Правительство заявило, что жители ЕС могут свободно въезжать в Словению через контрольные пункты в Австрии, Италии и Венгрии. Тем не менее, граждане большинства стран, не входящих в ЕС, должны оставаться в карантине в течение двух недель.

В Словении первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 4 марта, зараженный приехал из Италии. 12 марта была объявлена эпидемия.