Владельцев садов и огородов просят выращивать тыквы для зоопарка

Тыквенный праздник, набирающий год от года все большую популярность, в октябре прошлого года обеспечил обитателей зоопарка рекордными 23 тоннами тыквы. «Большую часть тыквы в зоопарк прислали детские сады и школы со всей Эстонии, которые участвуют в проекте в образовательных целях. Но сейчас школы закрыты, а детские сады работают в особом режиме, поэтому, скорее всего, в этом году урожая у них не будет», - объяснил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд.

«Мы надеемся, что на помощь придут люди, проводящие из-за вируса много времени дома и имеющие возможность посадить на своих участках тыкву, которую по осени смогли бы доставить в зоопарк», - добавил Кивимурд. Тыква не требует особого ухода, а DPD доставит урожай животным совершенно бесплатно изо всех уголков Эстонии.

«Наблюдая за тем, как активно в условиях кризиса люди закупают садовые принадлежности, можно предполагать, что интерес к садово-огородным работам этой весной высок», - отметил Кивимурд. Наступило лучшее время для посадки тыквы.

В прошлом году в зоопарк было доставлено 23 тонны тыквы, которой даже после праздничного пиршества обитателям зоопарка хватило до весны. Тыкву привезли из всех уголков Эстонии, даже с островов. Крупнейшей поставкой весом около двух тонн отличился один из садоводческих хуторов Вильяндиского уезда.

Помимо тыквы добрые люди отправляют яблоки, морковь, свеклу, капусту и брюкву.