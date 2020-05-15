Убытки от COVID-19 могут составить 10 процентов мирового ВВП

Базирующий в Маниле банк прогнозирует такие потери в случае длительного карантина сроком до шести месяцев. В случае краткосрочного локдауна до трех месяцев потери могут составить 5,9 трлн долларов, что эквивалентно 6,4 процентам глобального ВВП. Новые цифры более чем вдвое превышают прогнозы, сделанные самим АБР только в марте и апреле, а также расчеты Всемирного банка и Международного валютного фонда.