Самострой на Астангу ликвидирован, с виновником проведена работа

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в данном случае виновник, собиравший мусор, был известен как управе, так и муниципальной полиции, которые провели с ним разъяснительную беседу, что на чужую землю нельзя стаскивать мусор и строить там что-либо. «Гражданин, свезший туда мусор и построивший дощатую дорожку, при вмешательстве управы понял, что подобное поведение недопустимо и пытался убрать привезенный им мусор»,- сказал Ханимяги. Старейшина добавил, что на этот раз мы имеем дело не со злостным нарушителем, а с жителем района, который по наивности считал подобное поведение допустимым.

«Гражданин начал убирать свезенный мусор, но так как его самостоятельная уборка сильно затянулась, то управа на этот раз пришла на помощь и помогла привести участок в порядок», - сказал старейшина и подчеркнул, что какая бы ни была конечная цель, но ни на государственной, ни на частной земле нельзя что-либо строить и тем более складировать там мусор.

«Также нельзя что-либо хранить на чужой земле без разрешения владельца. Мусор, строительные отходы и старые покрышки нужно отвозить на станцию отходов», - добавил старейшина и призвал всех жителей к внимательности.