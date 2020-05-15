Президент Кальюлайд провозгласила поправки к Закону о чрезвычайном положении: это хороший пример плохого законотворчества

Заявление президента Кальюлайд в полном объеме:

«На этой неделе Рийгикогу принял закон, которым, помимо других законов, вносятся поправки в закон о чрезвычайном положении (ЗоЧП) и в закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (ЗоПИ). Уже который раз во время обусловленного коронавирусом чрезвычайного положения выбирается путь, который может служить хорошим примером плохого законотворчества. И по форме, и по содержанию.

Понятно, что во время кризиса времени всегда мало. Каждый серьезный кризис выявляет пробелы в законодательстве. Это нормально и неизбежно, поэтому обычно после каждого кризиса изучаются его уроки, и на основании проведенного анализа вносятся поправки в законодательство. Поэтому мне непонятно, почему Рийгикогу в нынешней ситуации уже в который раз хочет в ускоренном порядке заниматься вопросами, которые не являются такими срочными и требуют вытекающей из уроков кризиса мудрости – анализа произошедшего и базирующегося на этом содержательного обсуждения.

Пакет законов, безусловно, не является плохим, если рассмотрение законов в совокупности служит единой цели. Но, как и в случае с предыдущим пакетом законов, здесь опять объединены поправки, одна из которых требуется для последующих шагов в условиях нынешнего кризиса (поправки к ЗоПИ), а в части второго закона, закона о чрезвычайном положении, изменяется общая канва для всех последующих кризисов.

Хотя это и не противоречит Конституции, но и не относится к понятному и разумному законотворчеству. Принятие таких принципиальных, оказывающих долгосрочное влияние решений без содержательного обсуждения, о чем говорит и ход рассмотрения поправок в Рийгикогу, никак не обосновано.

Поправки к ЗоПИ соответствуют Конституции и являются необходимыми. Изменение причисляет вызываемое коронавирусом заболевание к числу опасных инфекционных заболеваний, поскольку, хотя по сравнению с другими приведенными в списке болезнями оно менее летально, речь все же идет о ранее не известном заболевании. Не противоречит Конституции и поправка к ЗоЧП, цель которой, как утверждается, правовая ясность, хотя получилось что-то совсем иное. Поправка к закону расширила полномочия ведомств в кризисных ситуациях таким образом, что, помимо самого себя, парламент в вопросах обуздания кризиса посадил на скамейку запасных и правительство.

Такими ли были желание и цель Рийгикогу? Не знаю. Но, без сомнения, это несколько больших шагов в сторону от государственного устройства, которое мне хотелось бы видеть в Эстонии. В любой экстренной ситуации для демократии важно, чтобы в принятии решений принимал участие уровень, обладающий политической ответственностью за положение в нашем государстве. Так может сказать свое слово и народ.

Ведь есть же у Рийгикогу право делегирования ответственности. Правительство и даже местные самоуправления могут на основании нового закона в будущих кризисных ситуациях прятаться за спины чиновников, и они больше не должны быть для людей лицами, принимающими зачастую неприятные решения. Я доверяю чиновникам Эстонии и их профессионализму, но понятная роль избранных политиков в принятии государственных решений в сложные времена является особой ценностью для демократического государства.

Долгое время я с тревогой наблюдала за тем, как Рийгикогу не может найти в себе силы заниматься вопросами устойчивого будущего Эстонии по существу – и этот законопроект стал одним из примеров определения нашего будущего без серьезного анализа. Так, постепенно, не делая ни одного конкретного шага в противоречии с Конституцией, Рийгикогу и отдает свою власть.

Уважаемый Рийгикогу, не делай этого. Данный закон я провозглашаю, поскольку он не противоречит нашей Конституции и часть его необходима для плавного выхода из кризиса. Но при этом обращаюсь к вам, представителям народа, а также к правительству, канцлеру права, государственному контролеру, с одним пожеланием.