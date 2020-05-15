«Как заниматься спортом с людьми, которые активно дышат?»

Мы пришли в назначенное нам время на плановую прививку перед школой. Несколько озадаченно я перевожу взгляд с объявления на запертой двери, гласящего, что без предварительной регистрации сюда приходить нельзя, на обеспокоенную маму, осчастливившую своим внезапным появлением не только медиков и посетителей экстренного отделения, но и меня. Я не делаю никаких замечаний, просто с интересом думаю, что вот прямо сейчас наш двухмесячный карантин может полететь коту под хвост, лишь потому что у кого-то в не самой, может быть, простой ситуации не сработал здравый смысл. Наконец, женщина, видимо, прочитав сообщение на двери, звонит в регистратуру и выходит из подъезда. Очень надеюсь, что у нее и ребенка все будет в порядке, и все же, человеческая беспечность заставляет задуматься.

Снимая ограничительные меры, государство умывает руки и полагается на гражданскую ответственность. Невозможно позволить себе держать все закрытым постоянно, пока опасность не минует совершенно. Ни у кого нет желания брать на себя ответственность за банкротства компаний, не переживших затянувшегося карантина. Поэтому понемногу все разрешают открыть, в то же время рекомендуя без лишней необходимости не ходить, например, в спортклубы.

С точки зрения обывателя, это выглядит примерно как «стой здесь, иди сюда». Логика запретов, разрешений и рекомендаций зачастую не поддается осмыслению: если можно пойти в бассейн, почему не открыли игровые комнаты, проводят защиты дипломов по интернету и запретили выпускные? Открытые спортклубы означают, например, возобновление платы за абонемент, поэтому людям придется выбирать – отказаться от него, последовав советам мэра Таллинна десять раз подумать, прежде чем бежать в спортклубы или бассейны; платить, не посещая и из благотворительных побуждений поддерживая какое-то подобие спроса; или заниматься спортом в местах общественного пользования, полагаясь на сознательность окружающих… такую, какова она есть. Где-то разрешается, конечно, взять платежный отпуск, но как бесконечно вы сможете его брать?