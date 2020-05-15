Пт, 15.05.2020
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  • Полиция провела наркорейд в частном доме: двоих задержали

Полиция провела наркорейд в частном доме: двоих задержали

Наркорейд на улице Выру.

ФОТО: Kristjan Teedema

​29 апреля наркополицейские Лыунаской префектуры вместе с силами быстрого реагирования задержали в жилом доме на улице Выру в Тарту двоих мужчин, которых подозревают в обращении с наркотическими веществами в большом объеме. Точные обстоятельства преступления выяснятся в ходе уголовного производства, пишет Tartu Postimees.

«Несмотря на то, что во время чрезвычайного положения у полиции было много дополнительных задач, параллельно наша цель заключалась в том, что из-за чрезвычайного положения нельзя прерывать обычную работу», - сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас.

Полицейская операция на улице Выру.

ФОТО: Kristjan Teedema

«Обязанность полиции приходить на помощь тогда, когда в этом нуждаются. Таким образом и наркополицейские продолжали максимально предотвращать преступления и расследовать, и задержание этих двух наркопреступников - отличный пример того, что в любой ситуации полиция одновременно борется как со вспышкой вируса, так и с наркопреступникам», - пояснил Томмингас.

Полицейская операция на улице Выру.

ФОТО: Kristjan Teedema

Задержанные мужчины 34 и 32 лет уже наказывались за подобные наркопреступления. «Так как один из них продолжил совершать преступления во время испытательного срока, а за прошлые его наказали условно, я ходатайствовала в суде о его аресте», - сказала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Яне Паюс.

Полицейская операция на улице Выру.

ФОТО: Kristjan Teedema

Судебный следователь Тартуского уездного суда удовлетворил ходатайство прокурора. О взятии под стражу второго мужчины прокурор не ходатайствовал и его освободили по прошествии 48 часов.

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