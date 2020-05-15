Полиция провела наркорейд в частном доме: двоих задержали

«Несмотря на то, что во время чрезвычайного положения у полиции было много дополнительных задач, параллельно наша цель заключалась в том, что из-за чрезвычайного положения нельзя прерывать обычную работу», - сказал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас.

Полицейская операция на улице Выру. ФОТО: Kristjan Teedema

«Обязанность полиции приходить на помощь тогда, когда в этом нуждаются. Таким образом и наркополицейские продолжали максимально предотвращать преступления и расследовать, и задержание этих двух наркопреступников - отличный пример того, что в любой ситуации полиция одновременно борется как со вспышкой вируса, так и с наркопреступникам», - пояснил Томмингас.

Полицейская операция на улице Выру. ФОТО: Kristjan Teedema

Задержанные мужчины 34 и 32 лет уже наказывались за подобные наркопреступления. «Так как один из них продолжил совершать преступления во время испытательного срока, а за прошлые его наказали условно, я ходатайствовала в суде о его аресте», - сказала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Яне Паюс.

Полицейская операция на улице Выру. ФОТО: Kristjan Teedema