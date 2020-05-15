Пт, 15.05.2020
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Спасательный департамент призывает к осторожности: дикие животные могут напасть на человека в городе

Спасатель.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Спасательный департамент призывает к осторожности при встрече с оказавшимися в населенном пункте крупными дикими животными, поскольку они чувствуют себя загнанными в угол и могут напасть на человека.

Поскольку оказавшиеся в населенном пункте дикие животные чувствуют себя неуверенно и как будто загнаны в угол, они ведут себя в городской среде более непредсказуемо, чем в лесу, и это делает их более опасными для человека, сообщил в пятницу пресс-секретарь Спасательного департамента.

При встрече с крупным диким животным в населенном пункте нужно держаться подальше от него и избегать любых контактов. Человеку нужно отступать, пятясь, ни в коем случае не поворачиваться спиной к животному, избегать зрительного контакта с ним и резких движений. Кроме того, при встрече с крупным диким животным нельзя шуметь.

Об оказавшемся в населенном пункте крупном диком животном нужно сразу же сообщить по номеру вызова экстренной помощи 112 и максимально точно описать, где животное видели, какого оно было размера и в каком направлении оно ушло.

По сообщению Спасательного департамента, ни в коем случае нельзя фотографировать животное. Нужно помнить, что оно испытывает стресс и может принять любое легкомысленное движение человека как указание на недобрые намерения.

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