Спасательный департамент призывает к осторожности: дикие животные могут напасть на человека в городе

Поскольку оказавшиеся в населенном пункте дикие животные чувствуют себя неуверенно и как будто загнаны в угол, они ведут себя в городской среде более непредсказуемо, чем в лесу, и это делает их более опасными для человека, сообщил в пятницу пресс-секретарь Спасательного департамента.

При встрече с крупным диким животным в населенном пункте нужно держаться подальше от него и избегать любых контактов. Человеку нужно отступать, пятясь, ни в коем случае не поворачиваться спиной к животному, избегать зрительного контакта с ним и резких движений. Кроме того, при встрече с крупным диким животным нельзя шуметь.

Об оказавшемся в населенном пункте крупном диком животном нужно сразу же сообщить по номеру вызова экстренной помощи 112 и максимально точно описать, где животное видели, какого оно было размера и в каком направлении оно ушло.