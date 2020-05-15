Работниц магазина обвинили в краже коммерческой тайны: Госсуд их оправдал

Госсуд удовлетворил жалобы, поданные Кристи Ранде - защитником Кристийны Мазер, Яны Кяхр и Малль Калдас - и защитником BloomEst OÜ Оливером Няэсом, аннулировав обвинительный приговор, вынесенный Таллиннским окружным судом и привел в действие оправдательный приговор, вынесенный Харьюским уездным судом.

Госсуд отметил, что в трудовых договорах женщин конфиденциальная информация была определена очень размыто, к ней в том числе относились имена пользователя и пароли от компьютеров, а также данные о персонале, которые уже по своему существу не являются коммерческой тайной.

По оценке Госсуда, информация не становится коммерческой тайной только потому, что работодатель объявил ее конфиденциальной.

Госсуд согласился с уездным судом в том, что описанная в обвинении информация не может быть квалифицирована как коммерческая тайна работодателя женщин, поэтому их нельзя обвинить и в раскрытии и использовании этих данных.

Согласно обвинению, работницы начиная с учреждения нового коммерческого объединения в интересах BloomEst OÜ и используя коммерческую тайну и рабочие средства своего работодателя Horticom OÜ, вели переговоры с различными поставщиками и клиентами Horticom OÜ, чтобы переманить этих партнеров в созданное ими конкурирующее предприятие BloomEst OÜ.

В октябре прошлого года окружной суд признал Яну Кяхр, Малль Калдас и Кристийну Мазер виновными в незаконном использовании и раскрытии коммерческой тайны и приговорил их к шести месяцам тюрьмы условно. Окружной суд также признал виновной фирму женщин BloomEst OÜ и приговорил ее к штрафу в 10 000 евро.

Окружной суд отметил, что, хотя в трудовых договорах обвиняемых не содержалось обязательство после ухода из Horticom OÜ не работать в этой профессии и пользоваться полученными ранее знаниями, это не означает, что после ухода с работы они могли использовать коммерческую тайну другого предприятия.