Фото ⟩ Угроза взрыва: здание суда окружили полицейские и спасатели

На сообщение отреагировали как полицейские, так и спасатели.

«Сначала всех эвакуировали из здания и группа саперов вместе со служебной собакой стали выяснять, соответствует угроза в письме реальности или опасности нет. Полиция установила личность автора письма, он находится в закрытом учреждении и им занимается следственная группа», - сказал руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко.