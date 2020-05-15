Фото ⟩ Угроза взрыва: здание суда окружили полицейские и спасатели

Сегодня, 15 мая, в 11 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартуский уездный суд пришло бумажное письмо, в котором говорилось, что в здании заложена бомба, пишет Tartu Postimees.
На сообщение отреагировали как полицейские, так и спасатели.
«Сначала всех эвакуировали из здания и группа саперов вместе со служебной собакой стали выяснять, соответствует угроза в письме реальности или опасности нет. Полиция установила личность автора письма, он находится в закрытом учреждении и им занимается следственная группа», - сказал руководитель патрульной службы Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко.