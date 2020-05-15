Пт, 15.05.2020
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Футболист белорусского клуба заявил, что игроки команды заражены коронавирусом

Момент матча "Ислочь" - "Витебск".

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Гвинейский форвард белорусского футбольного клуба "Ислочь" Момо Янсане заявил, что в его команде есть случаи заражения коронавирусом. Он просит принять карантинные меры, пишет Newsru.

"Хотел бы сообщить, что несколько членов нашего клуба заболели коронавирусом, я желаю им крепкого здоровья, - написал гвинейский футболист в Twitter. - Я хочу, чтобы были приняты санитарные меры, в том числе карантин на несколько дней, прежде чем мы продолжили играть".

Скромный по европейским меркам чемпионат Белоруссии по футболу - один из немногих в мире и единственный действующий футбольный турнир УЕФА в данный момент, другие национальные первенства ушли на паузу из-за коронавируса. Этому удивляются, над этим смеются и транслируют там, где раньше и не думали транслировать.

Правитель страны Александр Лукашенко называет происходящее вокруг коронавируса психозом и не считает нужным законодательно вводить нормы против его распространения. По его мнению, лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

"Ислочь" занимает пятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 15 очков в 8 матчах, лидирует БАТЭ (16 очков).

Ранее пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила, что симптомы коронавируса обнаружены у футболиста из "Минска", ближайший матч с участием этой команды уже перенесен.

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