Футболист белорусского клуба заявил, что игроки команды заражены коронавирусом

"Хотел бы сообщить, что несколько членов нашего клуба заболели коронавирусом, я желаю им крепкого здоровья, - написал гвинейский футболист в Twitter. - Я хочу, чтобы были приняты санитарные меры, в том числе карантин на несколько дней, прежде чем мы продолжили играть".

I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor — Momo Yansane (@MomoYansane) May 14, 2020

Скромный по европейским меркам чемпионат Белоруссии по футболу - один из немногих в мире и единственный действующий футбольный турнир УЕФА в данный момент, другие национальные первенства ушли на паузу из-за коронавируса. Этому удивляются, над этим смеются и транслируют там, где раньше и не думали транслировать.

Правитель страны Александр Лукашенко называет происходящее вокруг коронавируса психозом и не считает нужным законодательно вводить нормы против его распространения. По его мнению, лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

"Ислочь" занимает пятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 15 очков в 8 матчах, лидирует БАТЭ (16 очков).