Средство для мытья посуды имеет еще одно очень важное предназначение

По словам специалиста, если периодически наливать средство для мытья посуды в слив раковины, можно предотвратить засор труб, советует Kodustiil.
По словам руководителя сантехнической компании Аарона Малдера, скапливание в трубах грязи и жира неизбежно. Однако, чтобы этих неприятных отложений на стенках труб было поменьше, он рекомендует хотя бы раз в неделю наливать две столовые ложки средства для мытья посуды в слив раковины, передает thekitch.com.
Также он рекомендует перед мытьем стирать с посуды излишки жира бумагой. Таким образом в трубы попадет меньше жира, и риск засоров будет значительно ниже.