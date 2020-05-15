Пт, 15.05.2020
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Средство для мытья посуды имеет еще одно очень важное предназначение

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

По словам специалиста, если периодически наливать средство для мытья посуды в слив раковины, можно предотвратить засор труб, советует Kodustiil

По словам руководителя сантехнической компании Аарона Малдера, скапливание в трубах грязи и жира неизбежно. Однако, чтобы этих неприятных отложений на стенках труб было поменьше, он рекомендует хотя бы раз в неделю наливать две столовые ложки средства для мытья посуды в слив раковины, передает thekitch.com.

Также он рекомендует перед мытьем стирать с посуды излишки жира бумагой. Таким образом в трубы попадет меньше жира, и риск засоров будет значительно ниже.

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