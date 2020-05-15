Средство для мытья посуды имеет еще одно очень важное предназначение

По словам руководителя сантехнической компании Аарона Малдера, скапливание в трубах грязи и жира неизбежно. Однако, чтобы этих неприятных отложений на стенках труб было поменьше, он рекомендует хотя бы раз в неделю наливать две столовые ложки средства для мытья посуды в слив раковины, передает thekitch.com.