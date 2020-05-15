Пандемия изменит мировую автоиндустрию до неузнаваемости

Самый большой спад был зафиксирован в Великобритании. Объем продаж новых автомобилей в Великобритании из-за пандемии коронавируса в апреле упал на 97,3% — до минимальных значений, зафиксированных в феврале 1946 года. Об этом свидетельствуют данные Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Необычайно низкие показатели продаж зафиксированы в большинстве стран Европы и Северной Америки.

В то же время окончание кризиса не обещает светлого будущего. С одной стороны, люди могут начать меньше ездить, поскольку осознают, как много они в состоянии делать в условиях домашнего офиса. С другой стороны, автомобили могут предпочесть переполненному общественному транспорту.

«Теперь ситуация действительно дарвинистическая: считается, что перемены в промышленности коснутся 8 млн человек, которые задействованы в автоиндустрии по всему миру», - пишет издание The New York Times.

Заводы остановлены

Европейская автопромышленность почти десять лет приходила в себя после кризиса 2008 года, а в США на это потребовалось в два раза меньше. Сначала упадок компенсировал быстрый рост китайского рынка, но начиная с 2015-го продажи перестали расти, а с 2018 года начался спад.

Пока такие европейские автопроизводители, как Volkswagen, Daimler и Fiat Chrysler потихоньку возобновляют производство, эксперты оценивают нанесенный кризисом урон.

«Нельзя быть излишне оптимистичными и ожидать, что в 2021 году все вернется на круги своя — как будто ничего и не произошло», - сказал журналистам во время интернет-конференции глава концерна Daimler Ола Каллениус.

По оценке аналитиков, еще до начала пандемии производственные мощности автопроизводителей превышали спрос как минимум на 20 процентов. То есть предприятия расходовали деньги, но не имели прибыли. После того как продажи упали еще больше, некоторые автоконцерны могут оказаться на грани выживания.

«Некоторым европейским заводам придется побороться за выживание», - сказал в интервью The New York Times автомобильный эксперт и профессор бизнес-школы Кардиффа Питер Уэллс. По его словам, сложнее всего придется производителям небольших автомобилей, например, Fiat, Renault или входящему в концерн Volkswagen SEAT,​ потому что продажи маленьких автомобилей приносят меньше прибыли.

В Европе закрытие завода невозможно представить без громких скандалов и политических противостояний, потому что речь идет о большом количестве рабочих мест. Связанные с закрытием производства и сокращением персонала расходы сопоставимы с запуском нового завода. «Тут дело больше в политике, чем в экономике», - считает Уэллс.

Крупнейший в мире производитель автокомплектующих Bosch смотрит в будущее с пессимизмом, а также предупреждает, что нынешний кризис ударит по индустрии сильнее предыдущего. В концерне прогнозируют 20-процентный спад продаж автомобилей. В 2019 году этот показатель составил 1,9 процента.

Китай — отдельный случай

В то время, когда в Европе был зафиксирован спад продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания более чем на половину, продажи электромобилей выросли на четверть. Если в целом мировые продажи автомобилей упали в апреле на 80%, то в случае с электромобилями этот показатель составил 31%, что можно считать неплохим результатом.