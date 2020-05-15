В отношении эстонской турфирмы начато производство о неплатежеспособности

Поэтому TTJA собирает заявки от путешественников, чтобы вернуть деньги, заплаченные за отмененный туристический пакет, его часть или подарочную карту невыкупленного турпакета.

Для подачи заявления нужно заполнить и подписать соответствующую форму, которую можно найти на сайте департамента. Заявление вместе с уместными дополнительными документами следует отправить не позднее 14 июня 2020 года на адрес электронной почты reis@ttja.ee или по обычной почте на адрес Эндла, 10а, 10142 Таллинн.

Заявления, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут.

У туристической компании AS Fix Ideed Estonia есть действующий залог на общую сумму 35 000 евро, выданную Salva Kindlustuse AS.

Залог туроператора используется: Чтобы вернуть туристов из путешествия.

При необходимости для организации ночлега до возвращения на родину.

В случае отмены турпакеты для возвращения платы за путешествие или выплаты компенсации за отмену части турпакета.

Для возврата платы за подарочную карту невыкупленного турпакета.

Тем пассажирам, которые платили за поездку кредитной картой, департамент рекомендует связаться со своим банком, чтобы узнать о возможности аннулирования платежа.

Если купивший турпутевку также оформил страховка на случай срыва путешествия, следует обратиться в свою страховую компанию и спросить, покрывается ли страховкой неплатежеспособность туристической компании.