В отношении эстонской турфирмы начато производство о неплатежеспособности

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал в отношении туристической компании Fix Ideed производство об использовании залога поскольку, согласно имеющейся у департамента информации, акционерное общество не может выполнить свои обязательства перед путешественниками из-за своей неплатежеспособности, пишет Postimees.
Поэтому TTJA собирает заявки от путешественников, чтобы вернуть деньги, заплаченные за отмененный туристический пакет, его часть или подарочную карту невыкупленного турпакета.
Для подачи заявления нужно заполнить и подписать соответствующую форму, которую можно найти на сайте департамента. Заявление вместе с уместными дополнительными документами следует отправить не позднее 14 июня 2020 года на адрес электронной почты reis@ttja.ee или по обычной почте на адрес Эндла, 10а, 10142 Таллинн.
Заявления, поданные после указанной даты, рассматриваться не будут.
У туристической компании AS Fix Ideed Estonia есть действующий залог на общую сумму 35 000 евро, выданную Salva Kindlustuse AS.
Залог туроператора используется:
- Чтобы вернуть туристов из путешествия.
- При необходимости для организации ночлега до возвращения на родину.
- В случае отмены турпакеты для возвращения платы за путешествие или выплаты компенсации за отмену части турпакета.
- Для возврата платы за подарочную карту невыкупленного турпакета.
Тем пассажирам, которые платили за поездку кредитной картой, департамент рекомендует связаться со своим банком, чтобы узнать о возможности аннулирования платежа.
Если купивший турпутевку также оформил страховка на случай срыва путешествия, следует обратиться в свою страховую компанию и спросить, покрывается ли страховкой неплатежеспособность туристической компании.
Если у туристической компании были приобретены отдельные туристические услуги, например, только авиабилет или только проживание, они не будут возмещены за счет залога туристической компании.