Пт, 15.05.2020
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  • «Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока

«Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока

Лаутаро Мартинес.

ФОТО: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

«Барселона» и «Интер» пока не могут договориться об условиях трансфера нападающего Лаутаро Мартинеса, пишет Sports.

По информации La Gazzetta dello Sport, каталонский клуб готов заплатить за 22-летнего форварда 80 миллионов евро.

Руководство «нерадзурри» это не устраивает. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере 111 миллионов евро, и миланцы не намерены идти на большие уступки.

«Интер» требует у «Барсы» минимум 90 миллионов евро, а также кого-то из игроков «блауграны». В частности, речь идет о защитниках Нелсоне Семеду и Хуниоре Фирпо.

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