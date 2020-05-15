«Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока

По информации La Gazzetta dello Sport, каталонский клуб готов заплатить за 22-летнего форварда 80 миллионов евро.

Руководство «нерадзурри» это не устраивает. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере 111 миллионов евро, и миланцы не намерены идти на большие уступки.