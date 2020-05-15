Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

COVID-19

В Эстонии были заражены десять детей детсадовского возраста: что необходимо знать родителям?

Члены правительства договорились на сегодняшнем кабинетном заседании о том, как постепенно отказаться от введенных во время чрезвычайного положения ограничений. Всем послаблениям будут сопутствовать дополнительные условия. В зависимости от эпидемиологической обстановки с COVID-19 в план, получивший сегодня принципиальное одобрение, могут вноситься изменения.

Острый воспалительный синдром, схожий по симптоматике с редкой болезнью Кавасаки, поражает детей в регионах, охваченных пандемией коронавируса. Ученые допускают его взаимосвязь с SARS-CoV-2.

Первая европейская страна объявила об окончании эпидемии коронавируса.

Министр социальных дел Танель Кийк рассказал, в каком случае в Эстонии могут вновь вернуть ограничения.

Коронакризис

Пособие по безработице в Эстонии могут повысить с 35% до 50% от минимальной зарплаты. Идею, которая также предполагает повышение страхового возмещения по безработице с 50% до 60% от последнего дохода безработного, уже одобрил совет Кассы страхования от безработицы.

Несмотря на то, что в конце этой неделе в Эстонии прекратит действие чрезвычайное положение, владельцев отелей и работников данной сферы ждет непростой год. До полного открытия границ учреждениям по приему гостей и предоставлению ночлега придется довольствоваться единичными местными туристами, а накопленные собственниками отелей за долгие годы деньги тают на глазах.

В отношении эстонской турфирмы начато производство о неплатежеспособности.

Покупатели недвижимости в стрессе, да и количество сделок демонстрирует резкий спад.

Дела в автоиндустрии шли неважно еще до начала коронакризиса. Но и его окончание не приведет к улучшениям в данной отрасли, а, скорее, к огромным переменам.

Другие новости

Правительство на кабинетном заседании в четверг приняло решение, в соответствии с которым Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Министерством социальных дел получит право решать, разрешать ли авиационное сообщение в соответствии с ситуацией в области здоровья населения и уровнем распространения COVID-19 в Эстонии и других странах, сообщил пресс-секретарь правительства.

В Финляндии с июня меняется наказание за нарушение дорожных правил.

Полиция вручила сувенир водителю, который при въезде в Эстонию прошел погранконтроль последним.

Из-за обнаруженных в в Таллине медведей в пятницу пришлось отложить план доставки стада коров к реке Пирита: предполагалось, что благодаря коровам улучшится состояние прибрежных лугов.

Алексей Туровский: при встрече с медведем не шепчите, а скажите «рад тебя видеть, мишка».

Президент Керсти Кальюлайд в пятницу провозгласила принятый Рийгикогу в среду Закон о внесении поправок в Закон о медицинских приборах, Закон о чрезвычайной ситуации и другие законы.

Между Литвой, Латвией и Эстонией опять можно ездить без карантина. Из других стран пока нельзя.