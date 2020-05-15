Таави Аас не подтвердил возобновления заявленных рейсов airBaltic из Таллинна с 18 мая

«С двумя остальными пунктами назначения, которые предложила [airBaltic], Амстердам и Копенгаген, есть проблема. Сегодня мы не хотим, чтобы туда были авиарейсы из Таллинна. Мы разрешаем или запрещаем, а авиакомпания решает, хочет она туда летать или нет, это исключительно их коммерческий риск», - сказал министр.