Авиапассажиров ждет целый свод новых правил. Правда, у каждой компании они свои

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ущерб, нанесенный авиакомпаниям в результате коронакризиса, может достигать 314 миллиардов долларов.

Вследствие вспышки вируса был введен ряд правил и ограничений. В частности, стоит помнить, что единых правил нет - в другой стране и аэропорту и в самолете может действовать уже другое правило. Но, конечно, также стоит быть готовым к нескольким неделям карантина в пункте назначения.

Начнем, например, с airBaltic и Таллиннского аэропорта. «Общая безопасность и хорошее здоровье наших сотрудников и пассажиров, а также общества в целом является приоритетом номер один», - подтвердил член правления airBaltic Мартин Гаусс в пресс-релизе.

«Когда мы возобновим полеты, мы предоставим всем нашим пассажирам маски для лица и дезинфицирующие салфетки. Наша деятельность в период после коронакризиса согласована с соответствующими нормативными актами, и мы будем продолжать следовать конкретным руководящим принципам в нашей работе», - говорится в пресс-сообщении. Конкретики мало.

Таллиннский аэропорт сообщает на своем веб-сайте, что просит прибывать в аэропорт только тех, кто собирается на рейс или прибылс рейса . В аэропорту действует правило 2 + 2, согласно которому пассажиров просят держаться на расстоянии двух метров друг от друга и передвигаться не более чем по двое. Дезинфицирующие средства доступны по всему терминалу аэропорта, и рекомендуется носить маску.

В среду Европейская комиссия опубликовала руководство о том, как может выглядеть безопасный пассажирский транспорт. Эти руководящие принципы не являются обязательными, но могут использоваться как компаниями, так и правительствами в качестве основы для своих собственных правил. В любом случае, они уже были раскритикованы многими как слишком расплывчатые.

Генеральный директор IATA Александр де Жюньяк назвал их «расплывчатой ​​рекомендацией, которая, прямо скажем, бесполезна для авиакомпаний или потребителей, поскольку обеим сторонам нужна ясность». Однако, по мнению Комиссии, более подробные рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний должны быть готовы в ближайшие недели.

Согласно текущим рекомендациям, аэропорты и авиакомпании должны обеспечить, чтобы люди носили маски. Места регистрации, регистрации вылета и выдачи багажа в аэропортах следует реорганизовать, чтобы избежать скопления людей.

Пассажиры должны как можно меньше перемещаться по самолету, чтобы поддерживать связь с персоналом до минимума. Например, Ryanair, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, заявила во вторник, что пассажиры должны запрашивать разрешение на посещение туалетов на самолетах компании, чтобы избежать очередей в проходах.

Хотя в руководящих принципах Европейской комиссии упоминается, что некоторые транспортные средства, такие как поезда и круизные лайнеры, должны ограничивать количество пассажиров, воздушные суда конкретно не упоминаются. В прошлом обсуждалась возможность оставить среднее место на сиденьях самолетов пустым, но многие авиакомпании категорически против этого. Например, глава Ryanair Майкл О'Лири специально заявил, что его компания не будет летать в таком случае. IATA также не рекомендует оставлять место пустым, но предлагает измерять температуру тела пассажиров, собирать их личные данные, чтобы отслеживать возможные контакты, а также дезинфицировать терминалы и оборудование.

Отдельный вопрос, конечно, заключается в том, как авиакомпании будут применять эти правила. В распоряжении Reuters оказались инструкции от American Airlines для своих сотрудников. Последние могут отказаться допускать на борт самолета лиц, не носящих лицевую маску. Они также должны делиться ими с людьми, у которых нет маски. Однако ситуация на борту самолета усложняется.