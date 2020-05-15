Авиапассажиров ждет целый свод новых правил. Правда, у каждой компании они свои

В понедельник, 18 мая, авиакомпания airBaltic, возможно, возобновит прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Копенгаген, Осло и Ригу; сообщение с Вильнюсом восстановится с 25 мая. Таким образом, со следующей недели жители Эстонии в большей степени смогут на своем опыте оценить, как изменилась пассажирская авиация в результате пандемии коронавируса, пишет Postimees.
По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ущерб, нанесенный авиакомпаниям в результате коронакризиса, может достигать 314 миллиардов долларов.
Вследствие вспышки вируса был введен ряд правил и ограничений. В частности, стоит помнить, что единых правил нет - в другой стране и аэропорту и в самолете может действовать уже другое правило. Но, конечно, также стоит быть готовым к нескольким неделям карантина в пункте назначения.
Начнем, например, с airBaltic и Таллиннского аэропорта. «Общая безопасность и хорошее здоровье наших сотрудников и пассажиров, а также общества в целом является приоритетом номер один», - подтвердил член правления airBaltic Мартин Гаусс в пресс-релизе.
«Когда мы возобновим полеты, мы предоставим всем нашим пассажирам маски для лица и дезинфицирующие салфетки. Наша деятельность в период после коронакризиса согласована с соответствующими нормативными актами, и мы будем продолжать следовать конкретным руководящим принципам в нашей работе», - говорится в пресс-сообщении. Конкретики мало.
Таллиннский аэропорт сообщает на своем веб-сайте, что просит прибывать в аэропорт только тех, кто собирается на рейс или прибылс рейса . В аэропорту действует правило 2 + 2, согласно которому пассажиров просят держаться на расстоянии двух метров друг от друга и передвигаться не более чем по двое. Дезинфицирующие средства доступны по всему терминалу аэропорта, и рекомендуется носить маску.
В среду Европейская комиссия опубликовала руководство о том, как может выглядеть безопасный пассажирский транспорт. Эти руководящие принципы не являются обязательными, но могут использоваться как компаниями, так и правительствами в качестве основы для своих собственных правил. В любом случае, они уже были раскритикованы многими как слишком расплывчатые.
Генеральный директор IATA Александр де Жюньяк назвал их «расплывчатой рекомендацией, которая, прямо скажем, бесполезна для авиакомпаний или потребителей, поскольку обеим сторонам нужна ясность». Однако, по мнению Комиссии, более подробные рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний должны быть готовы в ближайшие недели.
Согласно текущим рекомендациям, аэропорты и авиакомпании должны обеспечить, чтобы люди носили маски. Места регистрации, регистрации вылета и выдачи багажа в аэропортах следует реорганизовать, чтобы избежать скопления людей.
Пассажиры должны как можно меньше перемещаться по самолету, чтобы поддерживать связь с персоналом до минимума. Например, Ryanair, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, заявила во вторник, что пассажиры должны запрашивать разрешение на посещение туалетов на самолетах компании, чтобы избежать очередей в проходах.
Хотя в руководящих принципах Европейской комиссии упоминается, что некоторые транспортные средства, такие как поезда и круизные лайнеры, должны ограничивать количество пассажиров, воздушные суда конкретно не упоминаются. В прошлом обсуждалась возможность оставить среднее место на сиденьях самолетов пустым, но многие авиакомпании категорически против этого. Например, глава Ryanair Майкл О'Лири специально заявил, что его компания не будет летать в таком случае. IATA также не рекомендует оставлять место пустым, но предлагает измерять температуру тела пассажиров, собирать их личные данные, чтобы отслеживать возможные контакты, а также дезинфицировать терминалы и оборудование.
Отдельный вопрос, конечно, заключается в том, как авиакомпании будут применять эти правила. В распоряжении Reuters оказались инструкции от American Airlines для своих сотрудников. Последние могут отказаться допускать на борт самолета лиц, не носящих лицевую маску. Они также должны делиться ими с людьми, у которых нет маски. Однако ситуация на борту самолета усложняется.
Так, в сообщении, направленном пилотам, American Airlines заявляет, что в случае с пассажиром, который в остальном подчиняется инструкциям сотрудников, но отказывается носить лицевую маску, нельзя реагировать на это как на первый уровень опасности. Другими словами, это не то нарушение, при котором командир воздушного судна может изменить направление и совершить аварийную посадку на ближайшем аэродроме. Авиакомпания советует экипажу убедить такого пассажира надеть лицевую маску, но никак не доводить ситуацию до абсурда.