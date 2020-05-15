Вне дома ⟩ В Риге, несмотря на коронавирус, проходит фестиваль уличной еды Street-2m-Food

За время чрезвычайного положения мы уже успели забыть, как весело порой бывает толкаться в очереди к вагончику, где прямо на улице вам сделают бургер или испекут вафлю. Начиная с 14 мая в Риге, в квартале улицы Калнциема, каждую неделю по средам, четвергам и пятницам будет проходить фестиваль уличной еды Street -2m- Food.
Организаторы фестиваля сообщают, что каждый раз в фестивале будут участвовать только четыре-пять торговцев. На месте мероприятия будут следить за соблюдением норм социального дистанцирования, будет возможность воспользоваться дезинфектором. В общем, можно и посетить! Тем более что границы открыли! А пока посмотрите фотографии, сделанные на фестивале в пятницу, 15 мая.
Галерея: В Риге проходит фестиваль уличной еды "Street -2m- Food"