Вне дома ⟩ В Риге, несмотря на коронавирус, проходит фестиваль уличной еды Street-2m-Food

Организаторы фестиваля сообщают, что каждый раз в фестивале будут участвовать только четыре-пять торговцев. На месте мероприятия будут следить за соблюдением норм социального дистанцирования, будет возможность воспользоваться дезинфектором. В общем, можно и посетить! Тем более что границы открыли! А пока посмотрите фотографии, сделанные на фестивале в пятницу, 15 мая.