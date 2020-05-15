Пошла в гости и исчезла: полиция пришла на помощь заблудившейся женщине

Поскольку гостья не приехала к назначенному времени, ее телефон был выключен и было известно, что она не ориентируется на местности, взволнованная подруга сообщила об ее исчезновении в полицию.

После сбора необходимой информации местные стражи правопорядка приступили к поискам, в которых помимо пограничников и полицейских также участвовали дрон и вездеход. Прочесывая территорию, полицейские сначала обнаружили следы велосипеда, а затем, через некоторое время, и саму пропавшую женщину.

С ней было все в порядке. Выяснилось, что телефон неожиданно сел, а дама решила, что все-таки своими силами найдет дорогу до дома подруги.

Стражи правопорядка указали ей направление, после чего велосипедистка смогла продолжить путь.