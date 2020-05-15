Пошла в гости и исчезла: полиция пришла на помощь заблудившейся женщине

В четверг, 14 мая, около 14.20 в полицию поступила информация, что в Вырумаа в волости Сетомаа пропала 38-летняя женщина, которая должна была от автобусной остановки «Орава» на велосипеде доехать до своей подруги, живущей в деревне Сесники.
Поскольку гостья не приехала к назначенному времени, ее телефон был выключен и было известно, что она не ориентируется на местности, взволнованная подруга сообщила об ее исчезновении в полицию.
После сбора необходимой информации местные стражи правопорядка приступили к поискам, в которых помимо пограничников и полицейских также участвовали дрон и вездеход. Прочесывая территорию, полицейские сначала обнаружили следы велосипеда, а затем, через некоторое время, и саму пропавшую женщину.
С ней было все в порядке. Выяснилось, что телефон неожиданно сел, а дама решила, что все-таки своими силами найдет дорогу до дома подруги.
Стражи правопорядка указали ей направление, после чего велосипедистка смогла продолжить путь.
Полиция рекомендует всегда заряжать мобильный телефон перед тем, как выйти из дома, а при подозрении, что вы заблудились, незамедлительно сообщать об этом в Центр тревоги.