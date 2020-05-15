Эстонское э-государство через ВОЗ собирается покорить мир

«Бумажник иммунитета»

Айн Аавиксоо ФОТО: Sander Ilvest

Первый проект, с которым э-Эстония входит в ВОЗ, носит рабочее название «бумажник иммунитета» (англ. immunity wallet), здесь инициативу взяла на себя фирма по защите данных Guardtime. Основная идея заключается в том, чтобы человек мог безопасно предоставить достоверную информацию о себе, а вторая сторона могла надежно ее проверить.

«Естественно, сейчас мы пока в начале процесса. В пилотном проекте поначалу шла речь об объединении баз данных 15-20 стран. Думаю, во время коронакризиса мы сможем значительно больше. Когда однажды вакцины будут готовы, мы хотим достоверно знать, у кого есть иммунитет, а у кого нет. Это выстраивание готовности, чтобы мы вновь смогли безопасно путешествовать», - сказал Мартен Каэватс.

По словам руководителя сферы здравоохранения GuardTime Айна Аавиксоо, ключевым словом для собрания данных является сертифицируемость.

«Приведу здесь пример, если в Эстонии мы привыкли, что, например, полиция может взглянуть на мои нарушения, то в то же время мы не представляем, то какой-нибудь китайский чиновник сможет сделать запрос, например, в инфосистему Северо-Эстонской региональной больницы о том, вакцинирован ли Айн Аавиксоо. Но можно выдумать сценарий, при котором у Айна есть соответствующая информация в телефоне, она защищена кодом безопасности, с помощью которого можно проверить достоверность данных, т.е. не были ли данные где-то изменены», - пояснил Аавиксоо пользу бумажника иммунитета.

С другой стороны, решение важно для ВОЗ, больниц и других институтов, поскольку вероятно после разработки вакцины возникнет ситуация, при которой потребление не будет поспевать за спросом, на рынок выйдет множество поддельных вакцин, будут махинации при распределении вакцин и т.д. Например, во многих странах нельзя даже быть уверенным, что люди получат правильную вакцину – зачастую их подменяют на полпути или же какая-то партия просто уходит налево. В такой ситуации станет важна целостность данных, обеспеченная цифровым решением.

«Для ВОЗ и доноров важно, что у каждой вакцины есть свой уникальный серийный номер, и поскольку вакцинация сегодня организуется крупными международными организациями, мы сможем обеспечить прозрачность и надежность на протяжении всей цепочки поставок. От производства до укола можно быть уверенными, что вещь безопасна, надежна и эффективна», - пояснил Аавиксоо.

Решение Guardtime скомбинировало бы безопасность мобильных и бумажных справок людей с базой данных медицинских учреждений и вакцин, имеющих сертификат ВОЗ, при помощи технологии блокчейна или x-tee.

Бывший главный архитектор государства по программному обеспечению Андрес Кютт из фирмы Proud Engineers сказал, что технология пока еще не выбрана. «Сейчас обсуждаются минимум четыре вариант, и возможно, и использование x-tee, и блокчейна».