Эстонское э-государство через ВОЗ собирается покорить мир

Если все пойдет по плану, ВОЗ примет в эксплуатацию x-tee, лежащий в основе эстонского э-государства. В дальнейшем через ООН это может вырасти в часть глобальной системы управления данными, пишет Postimees.
Во вторник премьер-министр Юри Ратас и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус встретились при помощи видеомоста и сообщили в пресс-релизе о том, что Эстония начинает с организацией цифровое сотрудничество. По словам побеседовавших с Postimees источников, речь идет вовсе не о скромных планах сотрудничества – скорее, это шанс нашего э-государства пробиться на мировой арене, о чем оно всегда мечтало. «Если задуматься об экспорте цифрового государства или возможности Эстонии поделиться своим опытом, крупнее проекта, чем этот, невозможно себе представить», - сказал советник по дигитализации Госканцелярии Мартен Каэватс.
Говоря об открывающихся путях развития, он не скромничает – речь идет о возможности века: «Если мы говорим о переосмыслении всего глобального обмена данными и связанных с ним правовых рамок, это явно проект жизни».
В чем состоит суть дела? Эстонские и финские фирмы по производству программного обеспечения образовали своего рода консорциум, чтобы разработать для ВОЗ основанную на принципах обмена информацией систему управления данными. Седи причастных фирм Каэватс называет Guardtime, Nortal, Helmes, Gofore, Roksnett, E-riigi akadeemia и многие другие эстонские и финские компании.
Все, по словам Каэватса, началось около года назад, когда он ездил в Женеву на одну из крупнейших конференций по гуманистическому искусственному интеллекту. Завязались контакты с одним из научных руководителей ВОЗ Соумией Сваминатан, что привело к включению Каэватса в консультационную группу ВОЗ по цифровым технологиям в области здравоохранения. Это группа экспертов высокого уровня, консультирующая ВОЗ и ее гендиректора по вопросам цифрового здравоохранения.
«Проще говоря, я занял позицию, что я не эксперт по медицине, я иду, чтобы привести туда x-tee, - говорит Каэватс. – Сейчас на международном уровне существует проблема, что каждый занимается своими делами и повсюду стоят башни, не образующие целого. Мы предлагаем план целостного цифрового решения управления данными вместе с соответствующими инструментами и методами. В то же время мы приносим туда не технологию, а прежде всего принципы управления данными. Пытаемся показать, что с такой рассеянной архитектурой данных, как наша x-tee, можно долгосрочно управлять и такой международной организацией», - пояснил Каэватс.
Одним из трудовых достижений он считает тот факт, что, если в октябре в планах цифровой стратегии ВОЗ о способности единого управления системами не было ни слова, теперь она стала ключевым словом стратегии.
Рассредоточенная сеть
- Способ управления данными, где нет центрального сервера, или как говорит Мартен Каэватс, система, где нет Большого Брата.
- Отделение, участвующее в работе такое системы, свободно и независимо и отвечает за свою часть самостоятельно.
- Например: лаборатория, создавшая данные о здоровье; подтверждает, что они верны, страна-член подтверждает, что лаборатории в списке; ВОЗ – что информация передается между участниками.
Сейчас идет пилотный проект, однако для визионеров это всего лишь попытка доказать, что такой подход работает. Когда принцип рассредоточенного пользования данными однажды будет воспринят, следующим логичным шагом будет начать расширение принципа рассредоточенной архитектуры на весь аппарат ООН.
«Бумажник иммунитета»
Первый проект, с которым э-Эстония входит в ВОЗ, носит рабочее название «бумажник иммунитета» (англ. immunity wallet), здесь инициативу взяла на себя фирма по защите данных Guardtime. Основная идея заключается в том, чтобы человек мог безопасно предоставить достоверную информацию о себе, а вторая сторона могла надежно ее проверить.
«Естественно, сейчас мы пока в начале процесса. В пилотном проекте поначалу шла речь об объединении баз данных 15-20 стран. Думаю, во время коронакризиса мы сможем значительно больше. Когда однажды вакцины будут готовы, мы хотим достоверно знать, у кого есть иммунитет, а у кого нет. Это выстраивание готовности, чтобы мы вновь смогли безопасно путешествовать», - сказал Мартен Каэватс.
По словам руководителя сферы здравоохранения GuardTime Айна Аавиксоо, ключевым словом для собрания данных является сертифицируемость.
«Приведу здесь пример, если в Эстонии мы привыкли, что, например, полиция может взглянуть на мои нарушения, то в то же время мы не представляем, то какой-нибудь китайский чиновник сможет сделать запрос, например, в инфосистему Северо-Эстонской региональной больницы о том, вакцинирован ли Айн Аавиксоо. Но можно выдумать сценарий, при котором у Айна есть соответствующая информация в телефоне, она защищена кодом безопасности, с помощью которого можно проверить достоверность данных, т.е. не были ли данные где-то изменены», - пояснил Аавиксоо пользу бумажника иммунитета.
С другой стороны, решение важно для ВОЗ, больниц и других институтов, поскольку вероятно после разработки вакцины возникнет ситуация, при которой потребление не будет поспевать за спросом, на рынок выйдет множество поддельных вакцин, будут махинации при распределении вакцин и т.д. Например, во многих странах нельзя даже быть уверенным, что люди получат правильную вакцину – зачастую их подменяют на полпути или же какая-то партия просто уходит налево. В такой ситуации станет важна целостность данных, обеспеченная цифровым решением.
«Для ВОЗ и доноров важно, что у каждой вакцины есть свой уникальный серийный номер, и поскольку вакцинация сегодня организуется крупными международными организациями, мы сможем обеспечить прозрачность и надежность на протяжении всей цепочки поставок. От производства до укола можно быть уверенными, что вещь безопасна, надежна и эффективна», - пояснил Аавиксоо.
Решение Guardtime скомбинировало бы безопасность мобильных и бумажных справок людей с базой данных медицинских учреждений и вакцин, имеющих сертификат ВОЗ, при помощи технологии блокчейна или x-tee.
Бывший главный архитектор государства по программному обеспечению Андрес Кютт из фирмы Proud Engineers сказал, что технология пока еще не выбрана. «Сейчас обсуждаются минимум четыре вариант, и возможно, и использование x-tee, и блокчейна».
Третий путь управления данными
При взгляде на разнообразие способов управления данными в мире бросаются в глаза два основных подхода – которые можно условно назвать китайским и американским.
Первый означает централизованную базу данных, при которой центральная власть контролирует все. Как в Китае, где государство контролирует данные о всех людях, взяв на себя роль няни.
Американский вариант наполовину децентрализован, данные находятся во владении частного сектора. «Китайский подход Большого Брата, с нашей точки зрения, некошерен, а об американском варианте я думаю, что это, конечно, другой Большой Брат, и их там даже несколько, но опять-таки, с точки зрения европейских ценностей, не хорошо, что все данные в руках Google», - охарактеризовал системы Мартен Каэватс.
Третий способ отношения к передаче данных и приватности рождается в Европе, где объединяющий Эстонию и страны Северной Европы институт NIIS (англ. Nordic Insitute for Interoperability Solutions) разрабатывает зародившийся в Эстонии x-tee как платформу рассредоточенного управления данными.
NIIS администрирует и разрабатывает сейчас x-tee для международного пользования, например, некоторые данные сейчас передаются из Эстонии в Финляндию и наоборот. Помимо двух этих стран в NIIS участвуют Исландия и Фарерские острова.
Что произошло бы, если членом NIIS стала, например, ВОЗ?
«Это было моей целью, когда я поехал в ВОЗ. Для меня этот проект будет достаточно успешен, если через два (если быть оптимистом) или четыре года (если оценивать реалистично), ВОЗ станет членом NIIS», - рассказал Каэватс о плане сделать рассредоточенную архитектуру данных мировым стандартом.
По плану, в пилотный проект, который достигнет результатов в течение полугода, эстонские и финские предприятия вкладываются бесплатно. В случае успеха перед фирмами откроется возможность участвовать в качестве договорного партнера, тогда можно будет говорить о деньгах.
Опытный проект должен продемонстрировать, что идея эстонцев технологически работает, а также то, что он не зависит от уровня технологического развития стран. Еще до эпидемии были достигнуты договоренности об участии в пилотном проекте Сингапура, Аргентины, Чили, Островов Зеленого мыса, Руанды и других стран. По мнению Каэватса, сейчас стран, которые хотят участвовать в этом проекта, скорее, прибавляется.
За успешной попыткой осенью 2021 года должно последовать соглашение о глобальной политике ВОЗ. Помимо технологий, оно включает в себя соглашение о юридических, семантических и идеологических принципах.
Один министр считает игрушкой, второй - нет
Премьер-министр и министр обороны по-разному понимают независимость Всемирной организации здравоохранения.
Министр обороны Юри Луйк («Отечество») сказал во вторник в передаче ETV «Esimene stuudio», что ВОЗ, которая должна бы заниматься независимым исследованием по эпидемиологическим вопросам, очень в этом слаба и кажется, скорее, игрушкой крупных стран. Поэтому необходимо передать это в компетенцию Евросоюза.
Однако премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) с этим не согласен, поскольку еще позавчера он обсуждал с гендиректором ВОЗ Гебреисусом борьбу с пандемией. «ВОЗ признала наши усилия. Мы сделали им предложение о сотрудничестве, которое заинтересовало его. Мы обсудили вторую волну вируса и тему вакцины. ВОЗ тоже сделала неправильный прогноз, но они не единственные», - сказал Ратас.
Георгий Белтадзе