Футбол. Иллюстративное фото. ФОТО: Martin Rickett/AP

Чемпионат России по футболу, прерванный из-за вспышки коронавируса, возобновится 21 июня. Такое решение в пятницу принял исполком Российского футбольного союза (РФС). До конца сезона на стадионах во время всех игр не будет зрителей.

Без зрителей и без Семина

"К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей - ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально", - сказал глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, которого цитирует официальный сайт организации.

Прядкин назвал время возобновления чемпионата "оптимальными для сложившейся ситуации датами": "Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки".

⚡️Решения Исполкома РФС

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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

– Командам разрешено делать по 5 замен в матче

– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта — РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

Чемпионат был приостановлен 17 марта после 22-го тура. Тогда в России начали вводить ограничительные меры.

В турнирной таблице на тот момент лидировал петербургский "Зенит". На девять очков от него отстают "Локомотив" и "Краснодар", но московский клуб идет выше по дополнительным показателям.

Накануне стало известно, что в отставку отправлен главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. 73-летний Семин неоднократно возглавлял "Локомотив". Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке России и трижды выигрывал Суперкубок России.

Вместо Семина совет директоров "Локомотива" назначил 40-летнего сербского тренера Марко Николича.

Пять вместо трех

В оставшихся играх турнира РФС разрешил проводить командам по пять замен вместо трех, говорится в сообщении РФС в "Твиттере".

Структура календаря предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели, следует из сообщения РПЛ. Места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации, отметили в РФС.

В ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) сезон завершен досрочно. Занимавшие первые два места в ФНЛ по состоянию на 17 марта "Ротор" и "Химки" войдут в премьер-лигу, если пройдут лицензирование. В то же время клубы, которые займут 15-е и 16-е места в премьер-лиге, вылетят в ФНЛ без стыковых матчей.

Кубок России также должен возобновиться с 21 июня. Финал кубка запланирован на 25 июля.

Футбол в Европе

Все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии. Единственная страна в Европе, в которой продолжается розыгрыш национального первенства, это Беларусь.

Тем не менее, в некоторых странах уже были приняты решения о возобновлении футбольных чемпионатов. 7 мая стало известно, что первые игры немецкого чемпионата пройдут уже 16 мая, причем Бундеслига станет первой среди ведущих футбольных лиг, которая возобновит игры. Матчи будут проходить без зрителей.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил в четверг, что правительство "открывает двери" для возвращения футбола в июне.

"Мы все договорились, что будем двигаться вперед только в том случае, если это будет безопасно, и на первом месте будет стоять здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала", - сказал Доуден.