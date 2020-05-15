Отправка письма с июня будет обходиться намного дороже

В случае простого письма внутри страны будут созданы две услуги с разными скоростями доставки: доставка писем и экспресс-доставка. При отправке посылок упрощается расчет диапазонов веса и объединяются услуги макси-письма и стандартной посылки.

Изменение цены касается всех универсальным почтовых услуг (UPT) и не влияет на услуги свободного рынка, включая услуги посылочных автоматов, услуги деловых писем и тому подобное.

«Несмотря на сокращающиеся объемы, почтовая служба важна для эстонского народа, и важно обеспечить ее непрерывность, - сказал председатель правления Eesti Post Анси Арумеэль. - Целью изменения цены универсальной почтовой услуги является повышение заработной платы основных почтовых служащих и обеспечение устойчивости и качества почтовых услуг».

Поскольку международные тарифы зависят от цены внутри страны, изменение цены также позволит взимать с других стран более справедливую цену за обработку входящих поставок.

В настоящее время письмо можно отправить как простое письмо, оно передается для доставки на следующий рабочий день, а стоимость услуги составляет 0,65 евро.

С 31 мая можно будет выбрать один из двух вариантов: более быстрое и более дорогое экспресс-письмо, которое гарантирует доставку на следующий день, или более дешевый вариант, когда письмо доставляется к третьему рабочему дню. Стоимость обычного письма составляет 90 центов, а цена экспресс-письма - 1,50 евро. Чтобы отправить экспресс-письмо, необходимо использовать специальный оранжевый конверт, на котором уже напечатана почтовая марка.

«Опыт других стран подтвердил, что в случае внутригосударственных писем и открыток большинство отправителей удовлетворены, если доставка происходит в течение нескольких дней, особенно если это также означает более низкую цену», - сказал Арумеэль.

«Тем не менее, оплата, получаемая с других стран, исходит из цены экспресс-письма, и новая цена позволяет взимать более справедливую плату с других стран за обработку входящих почтовых отправлений».