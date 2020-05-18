МИД Эстонии: надеемся, что к лету откроется возможность путешествий внутри ЕС

Фрагмент беседы:

– Как будет происходить открытие внутренних и внешних границ ЕС? По принципу «долго, медленно и не везде»?

– На самом деле, мы не знаем. Ясно лишь то, что вирус пока никуда не исчез, в соседних странах продолжают регистрировать достаточно много случаев заражений. Нужно продолжать внимательно следить за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Вирус может вернуться в любую минуту!

На данный момент открыты границы между странами Балтии. В первую очередь это касается тех, кто пересекает границы по бизнесу, учебе, работе или едет к родственникам, и при этом не имеет никаких симптомов заболевания.

Посещать страны Балтии с туристической целью мы не рекомендуем. Однако, поскольку границы открыты, люди могут воспользоваться этой возможностью.

– Когда возможны послабления на границах стран Северной Европы?

– Для нас очень важно, чтобы границы открывались постепенно, прежде всего – в нашем регионе.

Трудовая и учебная миграция в Финляндию – это первый шаг. Надеемся, что при благоприятном развитии ситуации с вирусом, через пару недель мы сможем пойти на следующий шаг.

Транзит через Финляндию тоже разрешен, но на границе нужно обосновывать цель поездки. Это может быть договор о работе и пр.

Путешественникам могут выборочно предложить на финской границе протестироваться на коронавирус. Призываем все второстепенные путешествия отложить на более поздний срок!

– Означает ли это, что о путешествиях этим летом лучше забыть?

– Мы надеемся на лучшее.

С 15 июня ожидаются уточненные прогнозы. В этот день Еврокомиссия будет решать вопрос об открытии внешних границ ЕС. До этого должна быть решена ситуация с открытием внутренних границ ЕС.

Некоторые страны продлили ЧС и сохранили меры ограничения. Нам остается только следить за ситуацией.

Надеемся, что выход из кризиса будет скоординирован между всеми странами ЕС. Подчеркну, что Эстония очень заинтересована в том, чтобы наши жители могли бы ездить за пределы Эстонии.

– Как следует относиться к сообщениям о том, что Германия, Греция, Италия уже практически доступны для отдыха? К тому же, их не оказалось в «запретном списке» Таави Ааса, в который вошли семь стран. Можно ли туда ездить, или только на свой страх и риск?

– Вот именно, если только на свой страх и риск! Мы не знаем, как может измениться ситуация с короновирусом через неделю-две. Мы очень надеемся, что пик вируса пройден, но не можем давать прогнозов.

Если ситуация станет более благоприятной и границы откроются, люди смогут путешествовать. Сейчас мы не рекомендуем отправляться на отдых, потому что могут возникнуть проблемы в транзитных зонах.