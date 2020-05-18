МИД Эстонии: надеемся, что к лету откроется возможность путешествий внутри ЕС
- Сначала – Балтия, потом – Северная Европа
- После открытия границ ЕС настанет черед третьих стран
- Не спешите путешествовать, вирус может вернуться!
- Транзит через многие страны пока невозможен
Как будет происходить открытие внутренних и внешних границ ЕС? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире представитель МИД Эстонии, генеральный директор отдела государственного протокола Лаури Бамбус.
Фрагмент беседы:
– Как будет происходить открытие внутренних и внешних границ ЕС? По принципу «долго, медленно и не везде»?
– На самом деле, мы не знаем. Ясно лишь то, что вирус пока никуда не исчез, в соседних странах продолжают регистрировать достаточно много случаев заражений. Нужно продолжать внимательно следить за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Вирус может вернуться в любую минуту!
На данный момент открыты границы между странами Балтии. В первую очередь это касается тех, кто пересекает границы по бизнесу, учебе, работе или едет к родственникам, и при этом не имеет никаких симптомов заболевания.
Посещать страны Балтии с туристической целью мы не рекомендуем. Однако, поскольку границы открыты, люди могут воспользоваться этой возможностью.
– Когда возможны послабления на границах стран Северной Европы?
– Для нас очень важно, чтобы границы открывались постепенно, прежде всего – в нашем регионе.
Трудовая и учебная миграция в Финляндию – это первый шаг. Надеемся, что при благоприятном развитии ситуации с вирусом, через пару недель мы сможем пойти на следующий шаг.
Транзит через Финляндию тоже разрешен, но на границе нужно обосновывать цель поездки. Это может быть договор о работе и пр.
Путешественникам могут выборочно предложить на финской границе протестироваться на коронавирус. Призываем все второстепенные путешествия отложить на более поздний срок!
– Означает ли это, что о путешествиях этим летом лучше забыть?
– Мы надеемся на лучшее.
С 15 июня ожидаются уточненные прогнозы. В этот день Еврокомиссия будет решать вопрос об открытии внешних границ ЕС. До этого должна быть решена ситуация с открытием внутренних границ ЕС.
Некоторые страны продлили ЧС и сохранили меры ограничения. Нам остается только следить за ситуацией.
Надеемся, что выход из кризиса будет скоординирован между всеми странами ЕС. Подчеркну, что Эстония очень заинтересована в том, чтобы наши жители могли бы ездить за пределы Эстонии.
– Как следует относиться к сообщениям о том, что Германия, Греция, Италия уже практически доступны для отдыха? К тому же, их не оказалось в «запретном списке» Таави Ааса, в который вошли семь стран. Можно ли туда ездить, или только на свой страх и риск?
– Вот именно, если только на свой страх и риск! Мы не знаем, как может измениться ситуация с короновирусом через неделю-две. Мы очень надеемся, что пик вируса пройден, но не можем давать прогнозов.
Если ситуация станет более благоприятной и границы откроются, люди смогут путешествовать. Сейчас мы не рекомендуем отправляться на отдых, потому что могут возникнуть проблемы в транзитных зонах.
– Проблемы также возможны и в стране пребывания? В каждом государстве свои требования к туристам, где-то даже необходимо провести время в карантине…
– Именно так! Эстония и сама тоже до сих пор рекомендует всем прибывающим в страну из-за рубежа находиться в самоизоляции.
– Где можно следить за информацией об условиях въезда в те или иные страны?
– На сайте МИД Эстонии есть рубрика „Reisi targalt“ с информацией по разным странам. Мы также надеемся, что в ближайшее время начнут поступать сводные данные из Еврокомиссии, куда стекается информация изо всех стран.
– Каковы перспективы открытия границ с Италией и Россией?
– Что касается стран Евросоюза, то мы очень надеемся, что к началу лета, пусть и с некоторыми ограничениями, но будет открыта возможность путешествий внутри ЕС.
Третьи страны будут уже следующим шагом по открытию границ.
Сначала настанет черед открытия границ между странами ЕС, потом уже будет поднят вопрос от открытии границ с Россией, Великобританией и другими странами.
– Словения первой из стран ЕС объявила о завершении эпидемии. Достаточно ли будет двустороннего соглашения с этой страной, чтобы возобновить сообщение? Или сей факт обязательно должен завизировать Брюссель?
– Было бы очень хорошо, если бы все страны ЕС заявили об окончании пандемии. Сейчас мы начали с регионального (Балтийского) уровня. Посмотрим на статистику.
Нельзя не учитывать и тот факт, что экономика остановилась, туристический сектор переживает большие трудности. Греция, Кипр и другие страны очень ждут наших туристов.
Но пока нет уверенности, что открытие границ произойдет очень скоро. Остается надеяться на хорошее лето в Эстонии!
Если вы все же примете решение отправиться в другую страну, советую обратиться в посольство этой страны в Эстонии, чтобы уточнить, какова ситуация и требования к путешественникам на месте.
Можно также обращаться в посольства Эстонии, которые работают в столицах Европы и других стран.
– Смогут ли студенты осенью вернуться на учебу в зарубежные страны?
– Это часто задающийся МИДу вопрос. Сейчас пока только студенты стран Балтии и Финляндии могут вернуться в свои университеты. Какова будет ситуация к осени, мы не знаем.
Не исключено, что и осенью зарубежные университеты продолжат работать в онлайн-режиме.
– За время изоляции у многих истекли шенгенские и российские визы. Можно ли их обладателям рассчитывать на продление виз? И за чей счет?
– За чей счет – хороший вопрос. После введения ЧС Эстония приняла решение продлить шенгенские визы до окончания чрезвычайного положения, приплюсовав к этой дате еще десять дней. Те, кто остался в Эстонии и не смог выехать, теперь в течение десяти дней должны покинуть нашу страну.
К обладателям шенгенских виз в разных ситуациях применяются разные подходы.
Людям, не сумевшим въехать в Эстонию, будет бесплатно выдана новая виза. Уточню лишь, что наши диппредставительства в Петербурге и Пскове не занимаются выдачей виз до 12 июня.
Истекшие многократные визы не продлеваются. Желающим придется ходатайствовать о новой визе за свой счет.
Ситуация с продлением российских виз зависит исключительно от подхода РФ. Надеемся, что между ЕС и Россией по этой части будет заключено какое-то соглашение.
– Будет ли эстонское государство поддерживать людей, которые куда-то полетят и застрянут на полпути?
– МИД Эстонии помогает всем жителям страны, попавшим в беду за рубежом. Но повторю: мы призываем пока что воздержаться от путешествий, если для этого нет большой надобности.
Напомню, что до сих пор не все люди смогли вернуться домой после закрытия границ. Мы смогли вызволить из ловушки более 3000 человек. Сейчас помощи от МИД ждут еще порядка 20 человек.
Те, кто изначально был готов переждать карантин в Таиланде, на Филиппинах, в Индии или где-то еще, оказались не готовы к тому, что этот период настолько затянется.
Горячая линия консульского отдела работает 24 часа в сутки: 53019999. По этому телефону всегда можно получить консультацию о том, как вернуться домой.
Не скрою, что возможности для этого пока ограничены. Транзит через многие страны на данный момент невозможен.
Подробности - в повторе!
- Кто будет следующим после Латвии, Литвы и Финляндии?
- В каких случаях и применительно к каким странам предписаны карантин и тестирование?
- О путешествиях этим летом лучше забыть?
- Министерства экономики и соцдел получили право накладывать вето на авиационное сообщение. В чем смысл?
- Словения первой из стран ЕС объявила о завершении эпидемии. Достаточно ли будет двухстороннего соглашения с Любляной, чтобы возобновить сообщение?
- Каковы перспективы открытия границ с Италией и Россией?
- Смогут ли студенты осенью вернуться на учебу в зарубежные страны?
- За время изоляции у многих истекли шенгенские и российские визы. Могут ли их обладатели рассчитывать на продление виз? И за чей счет?
- Будет ли эстонское государство поддерживать людей, которые куда-то полетят и застрянут на полпути?
- Где можно следить за информацией об условиях въезда в те или иные страны?